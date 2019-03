I gemelli Sampaio di Ballando con le stelle svelano un segreto

Chi sono i gemelli Sampaio? I modelli Kevin e Jonathan faranno sognare il pubblico di Ballando con le Stelle [GALLERY] : Chi sono i gemelli Sampaio? Vita, carriera età e fidanzate di Kevin e Jonathan, i modelli portoghesi protagonisti a Ballando con le Stelle Ballando con le Stelle non si smentisce mai: Milly Carlucci ed il suo staff puntano sempre su personaggi che, in un modo o nell’altro, possano far parlare di sè. Per l’edizione 2019, tra sportivi come Osvaldo e politici come Razzi, spiccano due bellissimi gemelli. Stiamo parlando di Kevin e ...