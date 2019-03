Gp Bahrain: pole Leclerc, poi Vettel

Prima fila rossa a Sakhir, con Charlesche centra la sua primain carriera piazzandosi tre decimi davanti al compagno di scuderia. I due ferraristi hanno chiuso in quest'ordine tutte e tre le sessioni. Seconda fila Mercedes, con Hamilton (battuto di 3 centesimi da) meglio di Bottas di meno di un decimo. Quinto tempo per Verstappen, sesto per il sorprendente Magnussen su Haas. Raikkonen (Alfa) 9°. Giovinazzi (Alfa) non supera la Q1, in cui vanno fuori anche Hulkenberg e le due Williams. In Q2 fuori Gasly.(Di sabato 30 marzo 2019)