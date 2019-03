F1 | prima pole della carriera per Leclerc in Bahrain

Formula Uno - la Ferrari vola in Bahrain : prima pole in carriera per Leclerc : Mattia Binotto l'aveva detto nei giorni scorsi: "La Ferrari ha fatto delle correzioni e già dal prossimo gran premio vedremo dei miglioramenti". Il team principal del Cavallino aveva ragione dato che tra le prove libere e le qualifiche Charles Leclerc e Sebastian Vettel hanno sempre primeggiato. La pole position, la prima della carriera, è andata al giovanissimo pilota monegasco che dimostra così di avere la stoffa del campione. Il 21enne, ...

Moto3 - GP Qatar 2019 : risultato qualifiche. Masià centra la prima pole in carriera davanti a Canet e Arbolino - bene gli altri italiani : Jaume Masià (Bester Capital Dubai) conquista la prima pole position della carriera nella classe Moto3 e partirà dalla prima casella della griglia di partenza nel Gran Premio d’Argentina 2019, seconda tappa del Motomondiale. Lo spagnolo classe 2000 si è confermato uno dei più veloci su questa pista dopo aver mantenuto una buona costanza di rendimento nelle prove libere, stampando uno strepitoso 1’48″775 nel penultimo tentativo ...

F1 - Risultato Qualifiche GP Bahrein 2019 : Charles Leclerc domina e si prende la pole! prima fila tutta Ferrari a Sakhir! : È tutta rossa la Prima fila del Gran Premio del Bahrein 2019 di Formula Uno, ma la pole position, la Prima della sua giovanissima carriera, la piazza Charles Leclerc! Il monegasco disputa una sessione di qualifica ai limiti della perfezione, facendo segnare i migliori riferimenti in ogni turno e migliorandosi anche nell’ultimo tentativo del Q3. Il suo crono conclusivo, 1:27.866, è il nuovo record della pista di Sakhir e regala la Prima ...

Brilla la stella di Leclerc in Bahrain! Pole position e record della pista : prima fila tutta Ferrari : prima Pole position per Charles Leclerc: il giovane monegasco della Ferrari si impone in Bahrain, prima fila tutta Rossa, la Mercedes si deve accontentare della seconda fila Dopo una settimana di pausa i piloti della Formula 1 sono tornati a fare sul serio. Le qualifiche del Gp del Bahrain hanno regalato forti emozioni, con ancora una volta le Ferrari e le Mercedes a battagliare per le prime posizioni della griglia di partenza. Sul ...

F.1 - GP d'Australia - prima fila Mercedes - pole per Hamilton : Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del Gran Premio d'Australia, prova inaugurale del Mondiale di Formula 1 2019. Per il pilota inglese della Mercedes, questa è l'ottava pole sul circuito dell'Albert Park di Melbourne, la sesta consecutiva. In seconda posizione, l'altra W10 di Valtteri Bottas: il finlandese ha chiuso a poco più di un decimo dal compagno di squadra. Terza posizione per la Ferrari di Vettel, staccata di sette decimi.La ...

F1 - qualifiche del Gp d’Australia. Tutto come prima : Hamilton in pole - poi Bottas. Vettel terzo - Leclerc quinto : Mercedes avanti, Ferrari dietro: Tutto come prima. È iniziato così come era finito il mondiale di Formula 1, con le rosse di Maranello a inseguire le frecce d’argento dek campione del mondo Lewis Hamilton. Il pilota inglese ha centrato la pole position del Gran Premio di Australia, primo appuntamento della stagione iridata. In prima fila anche il compagno di team Valtteri Bottas. terzo tempo per la Ferrari di Sebastian Vettel davanti alla ...

Formula1 - Australia : Hamilton - buona la prima - è pole. Vettel è in seconda fila : Il primo acuto di stagione è di Lewis Hamilton, che con la Mercedes conquista la pole del GP di Australia che apre il mondiale 2019, piegando la resistenza del compagno Bottas, 2° e molto pericoloso ...

Vinales - lampo nella notte e prima pole. Rossi solo quattordicesimo : La risposta di Tardozzi, team manager della Rossa non si è fatta attendere: 'Siamo contenti che il campione del mondo si preoccupi così tanto di noi'. Più che lampi, tra Ducati e Honda son già ...

MotoGp - a Vinales la prima pole stagionale : Dovizioso secondo : Un segnale chiaro per il Gp del Qatar, forse anche per il campionato, mentre i rivali delle ultime due stagioni, lo spagnolo campione del mondo seriale e Andrea Dovizioso, hanno dovuto concedere al ...

Motogp : disastro Valentino Rossi in Qatar - Vinales prima pole motomondiale : Lo spagnolo ha fatto segnare sotto i riflettori del circuito di Losail il tempo di 1'53''546, precedendo Andrea Dovizioso con la Ducati, +198 millesimi, e il campione del mondo Marc Marquez , +199, ...

Motomondiale : disastro Valentino Rossi - Vinales prima pole Motogp in Qatar : Lo spagnolo ha fatto segnare sotto i riflettori del circuito di Losail il tempo di 1'53''546, precedendo Andrea Dovizioso con la Ducati, +198 millesimi, e il campione del mondo Marc Marquez , +199, ...

MotoGP Qatar - Vinales centra la prima pole dell'anno : Il ternano è apparso piuttosto infastidito dal comportamento del campione del mondo, che lo ha costretto a rallentare più volte a poi ad accontentarsi del 7° tempo. LA GRIGLIA DI PARTENZA IL ...

Motomondiale : è di Vinales prima pole in Motogp. Disastro Rossi in Qatar : E' di Maverick Vinales su Yamaha la prima pole position stagionale della Motogp. In Qatar, lo spagnolo ha fatto segnare sotto i riflettori del circuito di Losail il tempo di 1'53''546, precedendo ...

Vinales in pole in Qatar - male Rossi. Doviziono e Marquez in prima fila : Lo spagnolo Vinales si prende la prima pole della stagione. In Qatar il pilota dalla Yamaha è il più veloce di tutti nelle prove cronometrate, e si piazza davanti a Dovizioso e Marquez. male Valentino ...