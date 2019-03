F1 oggi in tv - GP Bahrein 2019 : prove libere 3 e qualifiche su Sky e TV8. Programma - orari e streaming : oggi 30 marzo (ore 16.00 su Sky Sport) andranno in scena le qualifiche del GP di Bahrein 2019, seconda prova del Mondiale di F1. Sul tracciato di Sakhir la Ferrari vorrà riscattare l’amara prestazione di Melbourne (Australia). Il distacco pesantissimo rimediato in gara dal tedesco Sebastian Vettel e dal monegasco Charles Leclerc vuol essere al più presto dimenticato e l’occasione migliore è quella di questo time-attack nel quale la ...

F1 oggi in tv - GP Bahrein 2019 : programma e orari delle prove libere : oggi venerdì 29 marzo si disputano le prove libere del GP del Bahrein 2019, seconda tappa del Mondiale F1. Si torna a gareggiare sul circuito del Sakhir a due settimane di distanza dall’esordio in Australia, i piloti avranno a disposizione due sessioni da 90 minuti ciascuna per mettere a punto le proprie monoposto e per trovare il giusto feeling con il tracciato. Le prove che apriranno questo lungo weekend in Medio Oriente ci daranno le ...