Calcio | prima la rinuncia poi la partenza | Gela in viaggio verso Bari

Sportitalia - Palinsesto Calcio dal 29 Marzo al 1 Aprile (Primavera - Serie C - Argentina) : CAMPIONATO PRIMAVERA - Ecco tutti gli appuntamenti con il Calcio della Primavera 1 Tim in diretta ed esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky). Sei le partite della 23° giornata del girone d’andata su cui si accenderanno le telecamere della televisione che racconterà in diretta ed esclusiva tutte le gare della stagione.Il...

Virtus Divino Amore (Calcio - I cat.) - Randò : “Col Cs Primavera speriamo di farci valere” : Roma – La Prima categoria della Virtus Divino Amore prova a rimettersi in marcia. Il gruppo di mister Andrea Fagiolo, dopo il k.o. sul campo della capolista Indomita Pomezia (1-5), è atteso da un’altra sfida molto complicata: domenica al “Millevoi” arriva il Centro Sportivo Primavera, secondo a cinque punti dalla vetta e dunque ancora potenzialmente in corsa per il salto in Promozione. “Un altro avversario tosto, anche se probabilmente ...

Calcio femminile - Juventus-Fiorentina da record : Allianz Stadium gremito e primato di ascolti in tv. Dati confortanti ma punto di partenza : “Il Calcio non è uno sport per signorine“: questa era una delle frasi caratteristiche di Guido Ara, fuoriclasse della mediana dei Leoni Bianchi della Pro Vercelli all’inizio del secolo scorso, volendo identificare nello spirito indomito e nella determinazione la propria forza. Letta in un contesto come quello attuale alimenterebbe polemiche. Tuttavia, nonostante siano passati 100 anni, l’assunto che il Calcio possa essere ...

Calcio femminile - Juventus-Fiorentina da record : Allianz Stadium gremito e primato di ascolti in tv. Dati confortanti ma punto di partenza : “Il Calcio non è uno sport per signorine“: questa era una delle frasi caratteristiche di Guido Ara, fuoriclasse della mediana dei Leoni Bianchi della Pro Vercelli all’inizio del secolo scorso, volendo identificare nello spirito indomito e nella determinazione la propria forza. Letta in un contesto come quello attuale alimenterebbe polemiche. Tuttavia, nonostante siano passati 100 anni, l’assunto che il Calcio possa essere ...

Calcio sotto schock - donna muore schiacciata dalla folla prima di una partita : Tragedia ieri prima dell’inizio di Zimbabwe-Congo, vinta per 2-0 dai padroni di casa, che si sono qualificati così per la fase finale della Coppa d’Africa 2019. A causa della calca che si era formata davanti all’ingresso dello stadio, una donna è stata schiacciata dal peso della folla ed è morta in seguito alle fratture riportate. A darne notizia è stata la federCalcio locale. SCARICA GRATIS L’APP DI CalcioWEB PER ESSERE ...

L’ECA lavora per cambiare il Calcio : il 2024 sarà l’anno della svolta con Agnelli in prima fila [DETTAGLI] : L’ European Club Association (ECA) lavora per dare una svolta al calcio dal 2024: le coppe sostituiranno i campionati e viceversa. L’associazione con a capo Andrea Agnelli punta a creare una Superlega, formando una nuova competizione che andrebbe a prendere il posto dei campionati nel week-end. Alexander Ceferin, presidente della Uefa deve adeguarsi perché i club vogliono aumentare il loro fatturato in modo esponenziale e per ...

Ieri sera l’Italia ha battuto la Finlandia 2-0 nella prima partita di qualificazione per gli Europei di Calcio del 2020 : Ieri sera la Nazionale italiana di calcio ha battuto 2-0 la Finlandia nella prima partita di qualificazione per gli Europei di calcio. I gol sono stati segnati da Nicolò Barella al settimo minuto e da Moise Kean al 74simo minuto.

Calcio - Roberto Mancini : “Vogliamo vincere e giocare bene. Kean? Se scenderà in campo mi aspetto che esprima le sue qualità” : Tutto pronto alla Dacia Arena di Udine per Italia-Finlandia, match d’esordio della Nazionale di Calcio di Roberto Mancini nel girone di qualificazione agli Europei 2020. Il match diretto dall’arbitro israeliano Orel Grinfeeld ha suscitato l’interesse dei tifosi e i biglietti, come si suol dire, sono andati a ruba: già venduti oltre 18.000 tickets con le curve al completo e i distinti in esaurimento. Ci sarà quindi l’atmosfera ...

Italia-Cina - l'accordo passa anche per il Calcio : prima giornata di serie A potrebbe giocarsi a Pechino : Una partita di una prima giornata di serie A da giocare in Cina . Secondo quanto appreso dall'Ansa sarebbe questo l'oggetto dell'accordo pluriennale su cui lavorano i vertici del calcio italiano con ...

Italia-Cina - accordo anche sul Calcio : la prima giornata di serie A in Oriente? : Una partita di una prima giornata di serie A da giocare in Cina. Secondo quanto apprende l'ANSA è questo l'oggetto dell'accordo pluriennale su cui lavorano i vertici del calcio italiano con China Media Group, principale gruppo media dello Stato cinese, e di cui si discuterà domenica nel corso di un incontro a margine della visita del presidente cinese Xi Jinping a Roma, a cui saranno presenti rappresentanti di Pechino, il ...

Calciomercato Bayern Monaco - Hoeness promette : 'Spenderemo come mai prima' : ... Lewandowski e Rafinha, si è già mosso a gennaio: la più importante trattativa già completata è quella che porterà in Baviera Benjamin Pavard , campione del mondo con la Francia e attualmente allo ...

Nazionale di Calcio sarda - debutto storico e prima vittoria : storico debutto per la Nazionale sarda che a Nuoro batte 7 a 1 gli Istrangios de Sardigna, formazione composta da calciatori stranieri in attività nell’isola. La selezione, guidata da Bernardo Mereu, si è imposta grazie alle reti di Bianchi, Molino, Virdis (tripletta),Spano e Gianni. Tra coloro che sono scesi in campo anche Robert Acquafresca, ex Cagliari, mentre altri calciatori, tesserati con club di Serie A, non hanno potuto rispondere ...

Calcio femminile in 61mila per Atletico Madrid-Barcellona - è primato mondiale di spettatori : SPORT femminile SEMPRE PIU' SEGUITO IN SPAGNA: ANCHE BASKET ABBATTE PRIMATI - In Spagna il seguito dello sport al femminile sta conoscendo una crescita esponenziale, davvero rapida. Nel fine ...

Calcio : Roma batte Empoli 2-1 - buona la prima di Ranieri : buona la prima per Claudio Ranieri sulla panchina della Roma. I giallorossi battono per 2-1 l'Empoli all'Olimpico. Tutte nel primo tempo le reti. Apre le marcature El Shaarawy al 9' minuto. Quattro minuti dopo però l'Empoli trova il pareggio con un autogol di Juan Jesus. Ci pensa Schick al 33' a riportare gli uomini di Ranieri in vantaggio con un colpo di testa su punizione di Florenzi battuta dalla destra. Il secondo tempo vede più ...