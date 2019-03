Baseball | l’Italia chiude con un successo e un cambio di programma lo stage a Mesa | in

Baseball - in Arizona l’Italia va a segno contro il Paradise Valley Community College. Prossime due partite con i Toros di Tijuana : Prosegue con una vittoria il cammino dell’Italia nello stage in Arizona che apre la stagione agonistica azzurra di Baseball. Gli uomini del manager Gilberto “Gibo” Gerali hanno superato la squadra del Paradise Valley Community College con il punteggio di 7-2. Dopo la segnatura di Alessandro Vaglio nel primo inning, su volata di sacrificio di Alex Sambucci, è il quinto a decidere l’incontro. Leonardo Zileri piazza un ...

Baseball - sconfitta dell’Italia nella seconda partita in Arizona contro gli Oakland Athletics : L’Italia è stata sconfitta nella seconda delle tre partite contro gli Oakland Athletics di cui è protagonista a Mesa, in Arizona, all’interno di un lungo stage di due settimane con un ampio fattore agonistico al suo interno. L’incontro è terminato con il punteggio di 1-3. Entrambe le squadre, come già nella prima partita, hanno deciso di non forzare la preparazione. Il manager azzurro, Gilberto “Gibo” Gerali, ha ...

Baseball - lo stage in Arizona dell’Italia comincia con un pareggio contro gli Oakland Athletics : Sono cominciati gli incontri dell’Italia all’interno dello stage in corso di svolgimento a Mesa, nello Stato americano dell’Arizona. Gli azzurri di Gilberto “Gibo” Gerali hanno affrontato una formazione degli Oakland Athletics, alla presenza di una cinquantina di spettatori e molti scout MLB. Il risultato finale è stato di 5-5. L’insolito punteggio è arrivato al termine di un incontro in cui, dopo i primi tre ...

Baseball - i convocati dell’Italia per il raduno di Mesa. Parte la corsa alle Olimpiadi di Tokyo 2020 : Si dia inizio alle danze. La Nazionale Italiana di Baseball torna protagonista e sarà un’annata estremamente importante per gli obiettivi da centrare. La selezione del Bel Paese allenata da Gibo Gerali ha in cima alla lista delle priorità gli Europei programmati dal 6 al 15 settembre a Bonn ed a Solingen e soprattutto il Torneo di Qualificazione Olimpica, che si terrà a Bologna e a Parma dal 18 al 23 settembre. Un evento estremamente ...