«Amici 18» | l’identikit dei 12 concorrenti del serale

(Di sabato 30 marzo 2019) Valentina VerniaUmberto GaudinoTishRafael Quenedit CastroMowglyMameliLudovica CanigliaVincenzo Di PrimoJefeoGiordana AngiAlberto UrsoAlvis18: gli allievi del18: gli allievi delDodicidivisi in due casacche, due direttori artistici a guidare e lo scelte e un premio da vincere. Per il diciottesimo anno consecutivo, la macchina deldisi mette in moto e premia il talento più puro, che spazia dalla danza – è l’unico talent show in Italia a concentrarsi ancora sul ballo – al canto. Si parte sabato 30 marzo per nove settimane, in una gara che vedrà le compagini darsi battaglia fino a resistere il maggior tempo possibile all’interno della scuola e giocarsi l’ultima carta, quella che si girerà sulle note dei Queen svelando il vincitore.https://twitter.com/Ufficiale/status/1110934509195800576 Se il ...