Workout in acqua | corso di sirena | apnea e Hiit

vanityfair

(Di venerdì 29 marzo 2019)diGinnastica PosturaleCombiGagPilatesAquaCrossfitZumba«Chiedimi nel mezzo dell’inverno, o alla fine di una giornata faticosa, dove più mi piacerebbe essere, e la risposta sarà sempre la stessa: in, dove scivolo leggera tracciando una scia silenziosa in un lembo di blu».Nel saggio Nuotare. Perché amiamo l’(Ed. Ultra), Lynn Sherr descrive perfettamente il fascino irresistibile dell’elemento in ogni sua forma. Altrimenti non si spiegherebbero le code di persone nelle corsie delle piscine all’ora di punta, che nemmeno in autostrada a Ferragosto. Una follia urbana che alcuni nuotatori hanno abbandonato in favore del Wild Swimming, il nuoto praticato in laghi, estuari di fiumi e in mare. Senza bisogno di corsie, senza vedere il fondo e con l’incognita della temperatura. Attorno ai wild swimmer sono nate community e agenzie viaggio con i luoghi più ...