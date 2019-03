Si parla di calcio femminile | l' uscita infelice del conduttore

Calciomercato Psg - il papà di Neymar : 'Stiamo parlando di rinnovo' : "Il nome di Neymar è sempre molto chiacchierato, in ogni finestra di mercato, ma questo non significa nulla, succede così da quando aveva 17 anni" - parola di Neymar Santos Sr., padre e agente di ...

Calciomercato Inter – Frecciatina a Raiola ed ipotesi cessione - parla l’agente di Skriniar : “lo vogliono Real Madrid e Barcellona ma…” : L’agente di Milan Skriniar apre all’ipotesi di cessione del suo assistito: Real Madrid e Barcellona Interessati al giocatore, ma il prezzo lievita. E guai se dovesse inserirsi Raiola… Milan Skriniar si sta confermando, partita dopo partita, uno dei migliori difensori della Serie A. Dopo l’ottima stagione disputata alla Sampdoria, il centrale sloveno non ha minimamente avvertito la pressione del trasferimento ...

Quando il Napoli sale in cattedra : i prof giocano a parlare di calcio : Anche il calcio è come la livella. E infatti capita che il lunedì mattina al bar si possano ritrovare tutti, ma davvero tutti, a parlare delle partite del Napoli. L'evoluzione...

Alla faccia della parità. La mamma stira - non parla di calcio. E nemmeno di porti : Da Collovati a Isoardi, da Emma a Strumia, da Prestigiacomo a Di Battista, pattiniamo su un tappeto di sessismo. Breve rassegna di ciò che le donne non possono dire, e di ciò che invece si sentono dire Suore, zingare e supermodel: le femministe che non ti aspetti " A destra e a sinistra il machismo è trasversale "

Claudia Gerini : “Noi donne possiamo parlare di calcio - compilare il bilancio di un’azienda e fare l’amore - pure in verticale” : Continuano a far discutere le frasi definite “maschiliste” pronunciate da Fulvio Collovati a “Quelli che il calcio” che ha detto che “quando sento una donna parlare di tattica mi si rivolta lo stomaco”. Sulla vicenda è intervenuta infatti anche l’attrice Claudia Gerini che, dalle pagine del Corriere della Sera, ha voluto rispondere al commentatore sportivo. “Io con uno dal pensiero così ristretto ...

Claudia Gerini : "Noi donne possiamo parlare di calcio - compilare il bilancio di un’azienda e fare l’amore - pure in verticale" : Le parole pronunciate a "Quelli che il calcio" da Fulvio Collovati sul rapporto tra donne e calcio hanno sollevato un enorme polverone mediatico. "Quando sento una donna parlare di tattica mi si rivolta lo stomaco. Se tu parli della partita, di come è andata e cose così, bene. Ma non puoi parlare di tattica perché la donna non capisce come un uomo, non c'è niente da fare", aveva detto in diretta l'ex calciatore.In ...

Calciomercato Inter - Marotta parla di Godin e Icardi : L'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Europa League contro il Rapid Vienna, valida per il ritorno dei sedicesimi di Europa League. Il dirigente nerazzurri ha iniziato commentando il gol contro la Juventus di ...

Giancarlo Dotto : “Una donna che parla di calcio smette di esistere”. Diletta Leotta lo attacca : “Da oggi sarà il mio guru” : Tiene banco in questi giorni il dibattito scatenato dalle frasi definite sessiste pronunciate da Fulvio Collovati, che sono gli sono costate la sospensione in Rai. Sulla vicenda è intervenuto anche il giornalista Giancarlo Dotto, che ha “difeso” Collovati rincarando la dose a modo suo: “Condivido Fulvio Collovati, non mi piace come l’ha detto. Vado più estremo. Una donna, ma diciamola femmina, che parla di calcio, non mi ...

Fulvio Collovati - Giancarlo Dotto sta con lui : 'Quando sento Ilaria D'Amico parlare di calcio...' : La bionda argentina, a suo parere, utilizza tutta la sua sensualità per avere ai propri piedi il mondo del calcio: 'Nel suo caso, la femminilità alla massima potenza diventa minaccia. Wanda non si ...

Quelli che il calcio - Collovati : "Quando una donna parla di tattica mi si rivolta lo stomaco" : Polemiche furenti per le parole pronunciate da Fulvio Collovati domenica pomeriggio a Quelli che il calcio. L’ex calciatore, presenza fissa nel programma di Raidue, si è improvvisamente rivolto a Sara Peluso, collegata dallo stadio Castellani di Empoli.“Sara è un’amica, ma quando sento una donna parlare di tattica mi si rivolta lo stomaco, non ce la faccio” ha detto Collovati, scatenando la prevedibile reazione dei presenti.prosegui la ...

Calcioscommesse - Paoloni torna a parlare : “scommettono tutti i calciatori - anche in Serie A” : Calcioscommesse, Paoloni sta attendendo il giudizio definitivo in merito al caso che lo ha visto protagonista nel 2010 “In quegli anni ho perso 500.000 euro. Scommettevo e millantavo risultati aggiustati per liberarmi dei creditori ma non ho mai truccato una partita né avvelenato i miei compagni di squadra. Come avrei potuto?“. Marco Paoloni è tornato a parlare dopo la lunga inchiesta sul Calcioscommesse che ha avuto inizio nel ...

Ciò che la politica divide - il calcio… unisce! Nasce ‘Milan Club parlamento’ - Galliani : “partiti uniti da fede rossonera” : Nasce ‘Milan Club Parlamento’, progetto che unisce politici di fede diversa ma con la comune passione per il Milan: Adriano Galliani presenta l’iniziativa con il presidente rossonero Paolo Scaroni “E’ una cosa molto bella, ci sono gli esponenti di tutti i partiti rappresentati alla Camera e al Senato. Siamo uniti dalla comune fede rossonera, qui non ci sono divisioni…”. Adriano Galliani, ex ad ...

Calciomercato Napoli - il ds Romairone parla dell’interesse per Kiyine : “Kiyine al Napoli? Se n’era parlato, ma poi sia noi che il Napoli abbiamo dato priorita’ a situazioni piu’ urgenti. Sofian chiudera’ la stagione con il Chievo, poi a giugno valuteremo il da farsi. Abbiamo avuto tante offerte per il ragazzo, ma l’interesse del Napoli resiste”. Importanti dichiarazioni ai microfoni di “Un calcio alla radio” su Radio Crc, da parte di Giancarlo Romairone, ...

Calciomercato Inter - Marotta parla di Conte : Sono felice che Perisic sia titolare, ricordo a tutti che è un vicecampione del mondo e dovrà dimostrare di meritare sia la maglia dell'Inter, che della Croazia