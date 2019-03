Sampdoria-Milan | sfida infinita | tantissimi i precedenti tra le due squadre

calcioweb.eu

(Di venerdì 29 marzo 2019) Dopo aver analizzato gli ex di(ENTRA PER APPROFONDIRE LA NOTIZIA), ecco adesso itra le dueche si affronteranno domani sera a Marassi.Lo storico degli scontri vede 121 partite giocate, di cui 63 vinte dale 29 dalla, con 29 pareggi. 204 i gol dei rossoneri e 115 dei blucerchiati. La prima partita in Serie A risale al 13 ottobre 1946, esattamente 73 anni fa, quando lasi impose per 2 a 1 grazie alla doppietta di Giuseppe Baldini. La prima vittoria del, invece, è del 9 marzo 1947, quando la partita si concluse 1 a 0 grazie alla rete di Ettore Puricelli. Lanon batte i rossoneri in campionato dal 24 settembre 2017: 2-0 il finale di quella gara con le reti di Zapata e Alvarez.Scarica gratis o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android per essere sempre aggiornato in tempo reale sulle ...

DiMarzio : #Gattuso: “Il mio futuro? Fra due mesi dirò come la penso veramente” #Milan - sampdoria : ?? Le vittorie, quelle belle. #Verón e @robymancio ribaltano #SampMilan e fanno esultare tutto Marassi. Rivivi la p… - Atletico_Roma : ?? Gennaro Gattuso in conferenza stampa ? In attesa della sfida con la Sampdoria -