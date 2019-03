Reggio Calabria | muore travolto dalla sua auto mentre tenta di ripararla

Blastingnews

(Di venerdì 29 marzo 2019) Poche ore fa in vicinosi è consumata una terribile tragedia. Un uomo è stato infattisuavettura,stava cercando di. L'era parcheggiata in pendenza. Sul luogo si sono recati i sanitari del 118 che non hanno potuto fare nulla per riuscire a salvarlo. Le forze dell'ordine stanno cercare di ricostruire al meglio la dinamica. Sempre a causa di un incidente hanno perso la vita due ragazzi.di aggiustare l'ma vieneNella giornata di oggi in, un uomo di 46 anni, Roberto Cricelli, è tragicamente deceduto dopo essere statosuavettura,stava cercando di aggiustarla. La vicenda si è verificata precisamente nel comune di Caulonia, nella località Migliuso, in provincia di. Dalle prime informazioni che ci giungono sembrerebbe che la vittima avesse ...

