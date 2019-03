R Mussolini | a Roma non funziona niente | Raggi dia dimissioni

romadailynews

(Di venerdì 29 marzo 2019)– “Le ripetute vicissitudini giudiziarie nelle quali e’ coinvolta la Giunta a cinque stelle non possono certo essere ignorate daini. Tuttavia credo che ai loro occhi siano altrettanto gravi i risultati del malgoverno grillino: servizi che nonno, fermate della metropolitana chiuse ormai da mesi, autobus che prendono fuoco, rifiuti che invadono la citta’.e’ al collasso, con strade ridotte a un colabrodo, alberi che crollano alla prima folata di vento, parchi che hanno assunto le sembianze di una giungla”. Cosi’ in una nota Rachele, consigliere comunale della lista civica ‘Con Giorgia’ e vice presidente della commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza diCapitale.“Nella Capitale non c’e’ una cosa che funzioni. E mentre i cittadini sono quotidianamente costretti ad ...

