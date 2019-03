Oroscopo Bilancia | aprile | difficoltà per i sentimenti

L'Oroscopo della settimana dal 1° al 7 d'aprile - ultimi sei segni : Bilancia tra i migliori : L'oroscopo della settimana dal 1° al 7 aprile 2019 è pronto a mettere a disposizione previsioni e pagelle nonché una linea di guida da prendere in considerazione nei prossimi sette giorni. In primissimo piano, come al solito, l'Astrologia, in questo frangente applicata agli ultimi sei segni dello zodiaco: curiosi di sapere chi avrà massimo appoggio dalle stelle e chi invece dovrà stare "alla finestra"? Questo periodo vedrà tra Bilancia, ...

L'Oroscopo di domani 29 marzo : giornata fortunata per Cancro - Bilancia e Sagittario : Le previsioni delL'oroscopo del giorno 29 marzo 2019 mettono in rilievo l'ottimo fine settimana previsto per tre segni in particolare. Possiamo già anticipare qualcosa in merito: domani ad avere ottime occasioni su cui puntare saranno gli amici del Cancro, della Bilancia e del Sagittario. Invece per i segni rimanenti come andrà la giornata di venerdì? La risposta la troveremo nel proseguo analizzando l'Astrologia del giorno applicata ai comparti ...

Oroscopo del giorno 29 marzo da Bilancia a Pesci : venerdì ok scorpioncini - giù Sagittario : L'Oroscopo del giorno 29 marzo 2019 è pronto a partire in grande stile, svelando cosa ci riserverà la giornata di venerdì. A dare un senso a questo nuovo incontro quotidiano con le stelle ci pensa come al solito l'Astrologia, fonte inesauribile di idee e risorse per tutti coloro con problemi da risolvere. Vediamo dunque di dare una breve anteprima su chi tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci avrà il piacere di ...

Oroscopo settimanale dall'1 al 7 aprile : Scorpione volubile - Bilancia sospettoso : La prima settimana di aprile sarà molto positiva per quanto riguarda il livello lavorativo, in particolar modo per il segno del Leone, l'Acquario ed il Capricorno. Quest'ultimo troverà finalmente un Bilanciamento per potersi dedicare ad ogni ambito della sua vita. Ci potrebbero essere dei giorni davvero sottotono per alcuni segni come il Pesci, il Toro (che mostrerà il suo lato scontroso) e la Bilancia, la quale farà emergere la sua parte più ...

Oroscopo 30 marzo : nuove proposte per Vergine - Bilancia preoccupata : La fine del mese di marzo metterà in discussione il Cancro, alle prese con dei chiarimenti, mentre la Vergine avrà un buon recupero. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali per la giornata di sabato 30 marzo. Da Ariete a Vergine Ariete: il vostro fine settimana sarà un po' altalenante. Vi sentite sotto pressione e avete assunto un atteggiamento molto distaccato da chi non vi convince. In amore fate attenzione: il vostro ...

L'Oroscopo di domani 27 marzo : novità per Cancro - Bilancia annoiata : L'oroscopo di mercoledì è ricco di sorprese e novità che giungono improvvise a scombussolare la solita routine di ciascun segno zodiacale. Qui di seguito le previsioni astrologiche sulle opportunità e i sentimenti. L'oroscopo di mercoledì Ariete: vitali e creativi, non avrete difficoltà a esprimere le vostre sensazioni amorose nei confronti del partner e anche voi single sarete molto elastici nei confronti dei rapporti amorosi. Nel lavoro, ...

Oroscopo 27 marzo : Bilancia in recupero : Arrivano le previsioni e l'Oroscopo della giornata di mercoledì 27 marzo per tutti e dodici i segni zodiacali. Nel dettaglio leggiamo le previsioni del giorno, con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa nuova giornata. Ariete: in amore la mattinata andrà meglio rispetto al pomeriggio, nella seconda fase della giornata potrebbero tornare stati di indecisione. Nel lavoro, se state cercando un miglioramento potreste ricevere una ...

Oroscopo del giorno 28 marzo - 2ª sestina : gran giovedì per Capricorno e Pesci - Bilancia ko : L'Oroscopo del giorno giovedì 28 marzo 2019 sottolinea il buon momento per due segni in particolare. Pronti a togliere il velo dall'Astrologia di mercoledì? Come visto dal titolo di apertura, nella giornata sotto esame a godere a pieno dell'apporto positivo delle effemeridi saranno in primis Capricorno e Acquario, nel frangente valutati a cinque stelle. Invece ad avere poche chance di successo nel corso del periodo in oggetto, purtroppo, sia il ...

L'Oroscopo di domani 26 marzo : Bilancia sentimentale - guadagni per Toro : Nuove opportunità tutte da cogliere al volo sono previste nelL'oroscopo dedicato alla giornata del 26 marzo. Cosa ci svelano le stelle? Le previsioni astrologiche di martedì baceranno in particolar modo il Toro, Cancro, Leone e Vergine. Astri e oroscopo di martedì dall'Ariete alla Vergine Ariete: molto sicuri di voi stessi, prenderete le decisioni seguendo il vostro istinto, senza bisogno che qualcuno vi indichi cosa fare. Anche in amore ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 26 marzo : Gemelli instabile - Bilancia premurosa : L'oroscopo dell'amore di coppia dedicato alla giornata del 26 marzo punta un focus sulle esperienze amorose di ciascun segno zodiacale in coppia, garantendo una consapevolezza nuova nelle relazioni a due. Le previsioni astrali di martedì rappresentano un aiuto in più per raggiungere la felicità. Previsioni astrologiche dall'Ariete alla Vergine Ariete: puntate sull'astro solare che forma un trigono splendido con la Luna, garantendovi nuova forza ...

Oroscopo del giorno 26 marzo - 2^ sestina : Venere 'sposa' Pesci - ok Bilancia e Sagittarini : L'Oroscopo del giorno martedì 26 marzo 2019 scopre la nuova classifica a stelline e le previsioni per i simboli astrali appartenenti alla seconda sestina. A dare i contorni misteriosi, certamente fortunati a tutto il periodo, l'ingresso di Venere in Pesci, regalando al generoso segno di Acqua nuove opportunità da investire nei rapporti affettivi o di amicizia. Il passaggio del pianeta dei sentimenti regalerà senz'altro molte opportunità da ...

L'Oroscopo di aprile : ottimo mese per Cancro - Capricorno - Ariete e Bilancia : Il quarto mese del 2019 è alle porte e regalerà trenta giorni estremamente positivi per i nati sotto i segni zodiacali di Bilancia, Pesci, Ariete, Toro, Capricorno e Cancro. Le principali novità per i suddetti segni, secondo le previsioni astrali delL'oroscopo di aprile, riguarderanno prevalentemente la vita sentimentale e quella professionale. Le previsioni astrali dei segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): tensioni familiari turberanno ...