Ora della Terra anche a Cremona

Ora della Terra a Pescara tutti insieme col WWF per la pulizia a mano della spiaggia del Fratino : Pescara - l’Ora della Terra (Earth Hour), la grande mobilitazione globale del WWF che, partendo dal gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora, unisce cittadini, istituzioni e imprese in una comune volontà di dare al mondo un futuro sostenibile e vincere la sfida dei cambiamenti climatici. In occasione di questo appuntamento il WWF Chieti-Pescara ha organizzato, come da tradizione ormai consolidata, la pulizia a mano del "Parco ...

Ora della Terra a Chiet iil WWF al Museo universitario per un incontro su illuminazione e salute : Chieti - Sabato 30 marzo torna l’Ora della Terra (Earth Hour), la grande mobilitazione globale del WWF che, partendo dal gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora, unisce cittadini, istituzioni e imprese in una comune volontà di dare al mondo un futuro sostenibile e vincere la sfida dei cambiamenti climatici. Il WWF Chieti-Pescara ha organizzato un incontro, presso l’Auditorium del Museo universitario di Chieti, con inizio alle 17:45. ...

Premier League - calendario e Orari della 32giornata : ... 16.00 Crystal Palace- Huddersfield; 16.00 Leicester- Bournemouth; 18.30 West Ham-Everton su Sky Sport Football; Domenica 31 marzo 15.05 Cardiff-Chelsea su Sky Sport Football; 17.30 Liverpool-...

Calendario Serie B - le partite e gli Orari della 30giornata : Quando si gioca la 30giornata di Serie B? Le gare della 30giornata di Serie B saranno spalmate su tre giorni: si comincia venerdì 29 marzo con Cremonese-Hellas Verona, si chiude con il super posticipo ...

Luci spente sui monumenti e flash mob per "L'Ora della Terra" : Dopo lo scorso Global strike for future degli studenti di tutto il mondo, anche nella nostra città i giovani prendono l'iniziativa e diventano gli attori principali della rivoluzione ambientale in ...

BANKITALIA/ Panetta e la "quota rosa" esterna : l'Ora zero della vigilanza : BANKITALIA, Giornata importante ieri per la Banca d'Italia, con un giro di nomine. Proprio quando Ignazio Angeloni viene intervistato dal Corriere

Harry e Meghan - in campagna per «migliOrare la qualità della vita» : Harry e Meghan a Westminster per il 70esimo Commonwealth dayHarry e Meghan a Westminster per il 70esimo Commonwealth dayHarry e Meghan a Westminster per il 70esimo Commonwealth dayHarry e Meghan a Westminster per il 70esimo Commonwealth dayHarry e Meghan a Westminster per il 70esimo Commonwealth dayHarry e Meghan a Westminster per il 70esimo Commonwealth dayA new start, try the simple life. Lo cantavano già negli anni Novanta i Blur nel loro ...

L'Ora della Terra - mobilitazione nel teramano a difesa del pianeta : Teramo - Sabato 30 marzo torna l’Ora della Terra (Earth Hour), la grande mobilitazione globale del WWF che, partendo dal gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora, unisce cittadini, istituzioni e imprese in una comune volontà di dare al mondo un futuro sostenibile e vincere la sfida dei cambiamenti climatici. Dalla prima edizione del 2007, che coinvolse la sola città di Sidney, la campagna è arrivata in ogni angolo del ...

Susanna Tamaro incontra i bambini della Scuola Primaria di POrano : I bambini, prima di incontrarla, hanno letto il suo ultimo libro "Il tuo sguardo illumina il mondo" dedicato al poeta Pierluigi Cappello, che ha condiviso con lei una grande e speciale amicizia. Gli ...

LabOratori - scacchi e Mercatino del Forte : la Fabbrica centro nevralgico della Val di Magra : La Spezia - E' in arrivo alla Fabbrica un fine settimana di eventi ed iniziative per tutti: venerdì e sabato con il consueto orario dalle 17 alle 19 ritornano i Laboratori del gioco e della creatività,...

Revenge porn - parere contrario della maggiOranza Prestigiacomo si scaglia contro i banchi del governo : Scontro in aula alla Camera oggi durante l'esame del disegno di legge Codice Rosso per le denunce di violenza sulle donne. La proposta delle opposizioni sul Revenge porn è stata bocciata con voto segreto: 218 sì e 232 no. La decisione della maggioranza di governo è arrivata dopo la sospensione della seduta, stabilita per permettere al comitato della commissione Giustizia di discutere l'emendamento della deputata Federica Zanella (Forza ...

MaggiOranza divisa sul codice rosso - nodo della castrazione chimica. Prestigiacomo si scaglia contro governo : Un gruppo di deputate di Fi, guidate da Stefania Prestigiacomo, tenta un 'assalto' ai banchi del governo durante l'esame del ddl codice rosso. Prestigiacomo è stata placcata dai commessi, mentre il ...

MaggiOranza divisa sul codice rosso - il nodo della castrazione chimica : Spunta il nodo dell'emendamento leghista sull'introduzione - in alcuni casi - della castrazione chimica nel disegno di legge "codice rosso" . Sulla proposta della Lega, infatti, sono diversi i dubbi ...