Medico in Svizzera “A Roma stavo impazzendo e dovevo sgomitare Qui dopo la laurea inizi

(Di venerdì 29 marzo 2019) “Sono scappato daper trovare un ambiente che funzionasse come me”. Alberto Forte, 32 anni, vive a Losanna, dove si è specializzato in psichiatria e sta completando un dottorato di ricerca in neuroscienze. Lain medicina, però, l’ha presa in Italia, alla Sapienza: “In realtà è da quando avevo 18 anni che qualcosa, dentro di me, mi spingeva ad andarmene – racconta – ma un po’ per pigrizia, un po’ per timore, ho fatto l’università dove sono nato e cresciuto. Quando durante gli studi ho capito che volevo fare il ricercatore, fuggire all’estero è diventato un obbligo. In particolare volevo spostarmi in Austria o in, dove è possibile specializzarsi e al tempo stessoare il dottorato, a differenza che da noi”. Così,aver mandato curriculum alle università di tutta Europa, parte per Losanna, dove vive ormai da sette anni, alternando i pazienti in studio ...

