Juventus | Allegri pronto ad affrontare l’Empoli | “Bonucci si ferma | serve un altro Dybala”

Juventus - Allegri : 'Ronaldo rientrerà quando non rischierà ricadute. Kean? Con gol al Liechtenstein non diventa Messi' : Massimiliano Allegri, alla vigilia della ripresa del campionato che vedrà la sua Juventus ospitare domani l'Empoli, parla di Cristiano Ronaldo che, infortunatosi in Nazionale, sarà sottoposto lunedì ...

Le probabili formazioni di Juventus-Empoli : Allegri - senza CR7 fiducia a Dybala-Mandzukic : Da una parte chi vuole cancellare la prima sconfitta stagionale in campionato maturata prima della sosta a Genova e fare altri tre passi verso lo scudetto, forte anche del vantaggio di 15 punti sul ...

Juventus-Empoli - Alex Sandro o Spinazzola? Allegri ha deciso : Alex Sandro SPINAZZOLA- Tutto pronto per il calcio d'inizio della sfida di campionato tra Juventus ed Empoli, sfida valida per la 29^ giornata di Serie A. Allegri sembrerebbe esser pronto a confermare il solito 4-3-3, ma occhio ad alcune importanti novità. In porta potrebbe toccare a Perin, mentre in difesa Chiellini dovrebbe osservare un turno […]

Juventus - la moglie di Marchisio attacca Allegri : 'Lo scorso anno stava bene' : Questa estate, si è consumato il divorzio tra Claudio Marchisio e la Juventus. Il Principino proprio l'ultimo giorno di mercato ha rescisso il suo contratto con i bianconeri e si è così conclusa la sua avventura alla corte della Vecchia Signora. L'addio di Marchisio alla Juve è avvenuto con la massima serenità e il giocatore è stato anche all'Allianz Stadium per salutare il popolo bianconero. Nei mesi che però hanno preceduto la separazione del ...

RONALDO JUVENTUS- Cristiano Ronaldo verrà gestito in maniera totale da Massimiliano Allegri da qui fino alla fine della stagione. Una gestione centellinata al massimo rendimento in vista del prossimo doppio impegno in Champions League contro l'Ajax. Ronaldo potrebbe giocare contro l'Empoli, ma riposare nel turno infrasettimanale contro il Cagliari, match in programma martedì 2 aprile. […]

Juventus - Marino : 'Allegri lascerà Torino' : Uno dei personaggi più famosi del calcio italiano, l'ex direttore generale di Udinese, Napoli e Atalanta Pierpaolo Marino, è stato intervistato da Tuttosport, ed ha avuto modo di affrontare tanti argomenti a sfondo calcistico. Da Allegri a Spalletti, fino ad Icardi e Dybala, per chiudere poi l'intervista parlando di un nome nuovo associato alla Juventus. A proposito di Inter, il futuro del tecnico Spalletti dipenderà molto dai risultati e quindi ...

Ajax-Juventus – Fino alla gara con l'Udinese le aveva fatte tutte o quasi (saltò la gara con lo Young Boys per squalifica), ora per Cristiano Ronaldo le cose cambiano. Dopo aver assistito da panchina e tribuna alla gara con i friulani e Genoa, il portoghese sarà gestito in maniera diversa da Massimiliano Allegri. Leggi anche: Salah-Juventus, indiscrezione dall'Inghilterra: pronta l'offerta […]

Marino parla del mercato della Juventus : 'A fine stagione Allegri andrà via' : Pierpaolo Marino è un uomo di calcio di primo piano, ex direttore sportivo di numerosi club, tra i quali ricordiamo Napoli ed Atalanta. In un'intervista rilasciata al quotidiano sportivo torinese Tuttosport, molto vicino alle questioni della Juventus e del Torino, ha rilasciato dichiarazioni interessanti. Tra i vari argomenti trattati, ha parlato di calciomercato, soprattutto di quello dei bianconeri. Secondo Marino la "Vecchia Signora" in ...

Juventus - Venerato : 'Allegri rinnova o va via - in arrivo due difensori centrali' : Che il rapporto fra la Juventus e Allegri sia ideale è un fatto oramai evidente; d'altronde, le cinque stagioni consecutive alla guida dei bianconeri dimostrano questo fatto. Resta però il dubbio sul futuro del tecnico livornese che alla Juventus sta bene, considerando le sue dichiarazioni, ma che sicuramente è infastidito dalle continue critiche piovute contro la sua gestione nonostante i risultati raggiunti con la squadra bianconera in questi ...

Juventus - Repice : 'Differenze fra Allegri e Conte? Nessuna - sono due allenatori vincenti' : Ai microfoni di RMC Sport, il noto giornalista della Rai Francesco Repice si è soffermato su alcuni argomenti di interesse sportivo: fra tutti il ruolo di Federico Bernardeschi nella Juventus e nella Nazionale e le differenze fra due super allenatori come Antonio Conte e Massimiliano Allegri. In merito al giocatore originario di Carrara, protagonista nel match degli ottavi di finale di Champions League fra Juventus e Atletico Madrid, Repice ha ...

Juventus - Emre Can : 'Allegri geniale in Champions - CR7 ha risposto in modo incredibile' : Questi sono giorni di riposo per la Juventus che riprenderà gli allenamenti il 26 marzo per preparare la gara contro l'Empoli. I bianconeri che non sono stati convocati in nazionale potranno così godere di un lungo periodo di relax anche se svolgeranno dei programmi personalizzati di lavoro. Nel piccolo gruppo di giocatori che stanno trascorrendo questa settimana di riposo c'è Emre Can che non è stato chiamato dalla Germania. Il numero 23 ...