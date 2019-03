Global Compact obbligatorio? Come una bufala si è diffusa per l' Europa

Ecco il documento segreto Ue che rende il Global Compact obbligatorio : Fino a qualche giorno era solo un'indiscrezione. Adesso c'è anche la prova. La Commissione europea vuole rendere obbligatorio il Global Migration Compact anche per gli Stati membri che si sono dichiarati contrari. I primi a lanciare l'allarme sono stati i ministri degli Esteri di Austria e Ungheria. Ora, però, il sito di informazione La Voce del Patriota ha svelato i contenuti del documento che Bruxelles avrebbe voluto tenere segreto fino ...

"L'Ue lavora per rendere il Global Compact obbligatorio" : A lanciare l'allarme è anche il gruppo dell' Europa delle Nazioni e delle Libertà , Enf, nel Parlamento Europeo, l'area politica in cui siede anche la Lega. Secondo l'Enf, la Commissione Ue starebbe ...

Fratelli d'Italia ottiene il no dell'Italia al Global compact : Nessuna firma dell'Italia sul Global compact migration, né tantomeno risorse. Grazie all'astensione di M5s e Lega passa alla Camera, con soli 112 voti, una parte della mozione targata Fratelli d'Italia sul contrasto all'immigrazione clandestina e la mafia nigeriana, in cui è scritto nero su bianco che si impegna il governo "a non sottoscrivere il Global Compact for safe, orderly and regular migration e a non contribuire in alcun modo al ...

Global Compact - ok a mozione FdI su stop : 21.28 Il governo è impegnato "a non sottoscrivere il Global compact" e "a non contribuire in alcun modo al finanziamento del relativo trust fund". Lo prevede una parte della mozione di FdI approvata dall'Aula della Camera in materia di contrasto dell'immigrazione clandestina e della mafia nigeriana. La maggioranza si è astenuta. Ma dai tabulati dell'Aula emerge che,su questa parte della mozione,i tre deputati M5S Brescia, Corneli e Sarti hanno ...

No al Global compact. FdI e Forza Italia vincolano il governo - Lega e M5S si sfilano. Ira di Pd e Leu : Maggioranza interamente astenuta sul no al patto Onu sui migranti. Il governo si era rimesso alla decisione dell'Aula ma la maggioranza non ha preso posizione

