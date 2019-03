Corruzione VdA | l' acceso confronto in udienza sul filone elettorale Aosta

Corruzione - condannato ex presidente Vda : ANSA, - AOSTA, 28 MAR - Augusto Rollandin, ex presidente della Regione Valle d'Aosta e attuale consigliere regionale dell'Union Valdotaine, è stato condannato a 4 anni e 6 mesi per Corruzione . Il pm ...

Corruzione VdA - attesa in giornata la sentenza Aosta - E' iniziata alle 9.20 l'udienza conclusiva del procedimento in cui sono imputati l'ex ... : Dopo la sentenza sui finanziamenti al Casinò, oggi al Tribunale di Aosta è attesa la conclusione di un altro procedimento nato da inchieste che hanno destato scalpore tra la fine del 2017 e l'anno ...

Condanna Corruzione - giudice al Tar Vda : ANSA, - AOSTA, 5 FEB - Arrestato nel 2013 e Condannato nel 2016 in primo grado a otto anni per corruzione in atti giudiziari, il giudice Franco Angelo Maria De Bernardi dal 2018 è in servizio al ...