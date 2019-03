Calcio | Federico Chiesa coinvolto in un incidente Sarebbe illeso | ricoverato un

oasport

(Di venerdì 29 marzo 2019) Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” il calciatore della Fiorentinarimastonel pomeriggio di oggi in unstradale nel capoluogo toscano. Secondo le prime indiscrezioni l’esterno violarimasto, mentre un motociclistaricorso alle cure del 118 e poi trasportato in ospedale.era alla guida della sua vettura quando, a Firenze, tra piazza Puccini e via Baracca, avrebbe affiancato una moto e poi siverificato l’urto. Il calciatore non dovrebbe aver riportato traumi, invece il centauro, finito a terra,prima stato medicato dal 118 e poi portato al “Careggi” della città toscana.roberto.santangelo@oasport.itClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui ...

fantagazzetta : Incidente stradale per Federico #Chiesa. Il giocatore della #Fiorentina avrebbe urtato un mezzo a due ruote mentre… - iCMcalcio : Momenti di paura per Federico Chiesa, protagonista di un incidente stradale a Firenze. Illeso il giocatore della Fi… - repubblica : Fiorentina, Federico Chiesa coinvolto in un incidente [news aggiornata alle 19:07] -