Borderlands 3 | Borderlands | Game of the Year Edition e tutti gli annunci di Gearbox al

Tutti i DLC di Borderlands 2 saranno disponibili gratuitamente quest'estate per Borderlands 2 VR : I DLC di Borderlands 2 saranno resi disponibili per la versione PSVR, riporta VG247.com.Gearbox ha annunciato che Tutti i DLC di Borderlands 2 saranno aggiunti a Borderlands 2 VR. Il titolo per PlayStation VR è stato pubblicato a dicembre con il solo gioco principale disponibile.Inoltre, i DLC saranno gratuiti per Tutti coloro che possiedono Borderlands 2 VR quest'estate.Leggi altro...

Gearbox Main Theater Show : Borderlands 3 annunciato e non solo : In occasione dello Showcase di Gearbox, organizzato per il PAX East 2019, sono stati ufficialmente annunciati alcuni titoli tra cui il tanto desiderato e atteso Borderlands 3, a seguire tutti i dettagli. Gearbox: Tutti gli annunci Iniziamo da Bulletstorm: Duke of Switch Edition, sviluppato da Gearbox in collaborazione con gli autori di People Can Fly. Questa nuova versione includerà tutti i contenuti originali del celebre sparatutto con ...

Borderlands : Tiny Tina's Robot Tea Party è il nuovo gioco da tavolo ispirato alla serie : Borderlands: Tiny Tina's Robot Tea Party è il nuovo gioco di carte annunciato da Gearbox durante il PAX East 2019, in molti però non sono stati molto sorpresi dell'annuncio in quanto alcune foto del gioco erano già trapelate online, inoltre sembra che fosse già possibile acquistare il gioco all'evento.Come riporta Gamerant, guardando i disegni sulla scatola sembrerebbe che il gioco sia ambientato anni dopo gli eventi di Borderlands 2 e la stessa ...

Annunciato Borderlands The Handsome Collection per PS4 - PC ed Xbox One : Se in questi ultimi anni siete rimasti a secco di loot shooter siamo sicuri che Borderlands The Handsome Collection è quello che fa al caso vostro. Durante il PAX East 2019 Gearbox ha infatti Annunciato un aggiornamento per questo speciale pacchetto (già pubblicato in precedenza sulle vecchie console) per PC, PS4 ed Xbox One disponibile dal 3 aprile.Come riporta Shack News, la Handsome Collection include Borderlands, Borderlands 2 e ...

Borderlands : Game of the Year Edition sarà disponibile la prossima settimana : Durante la conferenza PAX East 2019 di Gearbox tenutasi oggi, i creatori di Brothers in Arms hanno annunciato che Borderlands: Game of the Year Edition sarà disponibile su tutte le piattaforme (tranne Switch) a partire dal 3 aprile.Come riporta Variety, il pacchetto include Borderlands GOTY, un'edizione riveduta e corretta del primo capitolo, pensata per le piattaforme dell'attuale generazione che include nuove devastanti armi, un comparto ...

Il primo trailer di Borderlands 3 è finalmente tra noi : tutte le novità dall’annuncio ufficiale : Ce lo siamo sudato, ma ora il primo trailer di Borderlands 3 è finalmente tra noi. E arriva direttamente dal palco del PAX East 2019 di Boston, kermesse che ha ospitato una lunga diretta tenuta dagli sviluppatori di Gearbox Software. Sviluppatori che, guidati da Randy Pitchford, non rinunciano alla loro travolgente follia, e che hanno quindi alzato il sipario su un sequel lungamente atteso. Dopo un primo teaser, il trailer completo è tutto da ...

Gearbox ha finalmente annunciato Borderlands 3 : Dopo mesi passati tra leak ed indizi vari, Gearbox ha deciso di tirare la bomba e in diretta dal palco del Pax East 2019 ha annunciato Borderlands 3, tra la gioia dei fan.Come riporta Kotaku, al momento non si sa quando e su quali piattaforme sarà disponibile il gioco, anche se il publisher 2K Games suggerisce che potrebbe arrivare nel prossimo anno fiscale. Borderlands 3 è il quarto capitolo della popolare serie di loot-shooter, che vanta altri ...

Borderlands 3 e altre sorprese? alle 18 : 45 commentiamo in diretta gli annunci di Gearbox al PAX East : Dopo tanti rumor sembra finalmente essere arrivato il momento fatidico per Gearbox e soprattutto per l'apprezzata serie di Borderlands. Come confermato nella giornata di ieri, questa sera ci sarà spazio per il panel organizzato dalla software house in occasione del PAX East.Il teaser di ieri, intitolato Borderlands - Maschera del Caos, ha inevitabilmente fatto pensare a Borderlands 3 ma ovviamente potrebbe esserci spazio per qualche sorpresa ...

L’annuncio di Borderlands 3 è alle porte : il primo teaser trailer ufficiale ci riporta a Pandora : Borderlands 3 è sempre più vicino. E questa volta non è solo una promessa, ma una solidissima realtà confermata niente meno che dallo stesso team di sviluppo, i talentuosi ragazzi di Gearbox Software. Dopo aver annunciato un po' fra i denti di essere al lavoro sull'effettivo terzo capitolo della saga sparacchina pensata per la cooperazione online, la software house americana aveva solleticato i palati di fan vecchi e nuovi pubblicando via social ...

In arrivo novità per Borderlands? Pubblicato il teaser trailer "Borderlands - Maschera del Caos" : Il PAX East è ormai alle porte, l'importante evento, infatti, si svolgerà domani e, tra i protagonisti assoluti, ci sarà Gearbox che potrebbe svelare novità riguardanti il franchise di Borderlands.Più volte è stato riportato che lo studio potrebbe annunciare ufficialmente Borderlands 3 al PAX East, ma si è parlato anche di una versione remaster del primo capitolo della serie.Ora, 2K e Gearbox Software hanno Pubblicato un nuovo teaser trailer ...

Borderlands su PS4 e Xbox One? : Se per caso avete voglia di rivivere l'originale Borderlands sulla vostra PS4 o Xbox One, presto potreste essere accontentati.Come riporta Eurogamer.net infatti, stando al catalogo dell'ESRB, il gioco è stato individuato proprio per queste console, mentre anche un'edizione Game of The Year compare per PC.Cosa ne pensate di un rilancio di Borderlands nel 2019 per gli attuali sistemi? Sembra chiaro che un'eventuale edizione Game of the Year ...

Borderlands 2 potrebbe essere annunciato per Switch durante il PAX East 2019 : Come segnalato da Dualshockers, la casa di sviluppo Gearbox Software ha pubblicato, sul proprio account Twitter ufficiale, un'immagine teaser che potrebbe anche suggerire l'arrivo di Borderlands 2 su Nintendo Switch.Sebbene la foto sia semplicemente uno screenshot, nel messaggio che lo accompagna il team ha confermato che al PAX East 2019 ci saranno moltissime novità. Nonostante questo però, ricordate che questa immagine non conferma l'arrivo di ...

Cresce l’attesa per Borderlands 3 - le novità al 15 marzo da Gearbox Software : Per un videogiocatore che apprezza gli FPS fuori dal comune, Borderlands 3 rappresenta una delle fantasie più golose e colorate. O, ancora meglio, una promessa che per ora fatica a concretizzarsi. Seppure gli sviluppatori di Gearbox Software non abbiano mai mostrato ufficialmente il gioco, è praticamente certo che siano effettivamente al lavoro sul terzo capitolo della saga che ci ha fatto conoscere - e amare! - il pianeta Pandora. Saga nata nel ...

Non solo Borderlands 3 : Gearbox ha in programma l'annuncio di un nuovo gioco al PAX East : Quando si parla di nuovi annunci in casa Gearbox, non si può fare a meno di pensare al nuovo capitolo di Borderlands. Negli ultimi tempi si è parlato molto del reveal di Borderlands 3, atteso all'imminente PAX East alla fine di marzo.Tuttavia, sembra che la compagnia abbia in serbo altre sorprese per i fan. L'account Twitter di Gearbox, ha condiviso un'immagine dove possiamo vedere una specie di automa su un lettino di laboratorio.Ancora più ...