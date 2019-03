Amy Hennig | l' idea che il nostro medium semplicemente accetti che la maggior parte

Il futuro del gaming secondo Google alla GDC 2019 : ci saranno anche Amy Hennig e Crystal Dynamics : È un incredibile momento per essere degli appassionati di videogiochi anche grazie a Google e all'hype che in questi giorni sta generando l'evento dedicato al gaming confermato per la GDC 2019 e in particolare per le 18:00 ore italiane del 19 marzo. Come se il potenziale annuncio di una console targata Google non fosse sufficiente ad attirare l'attenzione, i rumor parlano di una collaborazione con SEGA mentre i nomi che sicuramente ...

Amy Hennig : "il modello di sviluppo AAA non è sostenibile. Qualcosa deve cambiare" : Che Qualcosa non stia funzionando sempre al meglio nell'industria AAA di questi giorni sembra evidente. I licenziamenti più o meno di massa si stanno sprecando e purtroppo ci sono state vicende come quella di Visceral Games, un team estremamente talentuoso che ora, semplicemente, non esiste più. Le cose devono cambiare? Secondo Amy Hennig, che con lo Star Wars di Visceral ha avuto direttamente a che fare, un cambiamento è inevitabile.La creative ...

La scrittrice Amy Hennig riflette sul gioco Star Wars di EA ormai cancellato : Molto probabilmente avrete familiarità con il titolo di Star Wars di Visceral Games ormai cancellato. Il team di sviluppo famoso per il franchise di Dead Space era diretto da Amy Hennig, responsabile a sua volta di un altro importante franchise, quello di Uncharted di Naughty Dog. Quando EA acquisì i diritti per sviluppare i titoli di Star Wars, ci fu un certo interesse generale su ciò che Amy Hennig stava facendo con Visceral. Come segnala ...