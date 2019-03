Truffe con falsi incidenti | due arresti

Arrestato per le Truffe on line : metteva annunci - prendeva i soldi e non consegnava mai : Rimane in carcere Confermato l'arresto, rimane in carcere G.C. di 32 anni, residente a Bra, accusato di essere l'autore di una lunga serie di truffe attraverso internet. A suo carico decine di annunci ...

Truffe online con il falso Roy De Vita - allarme per la crema "miracolosa" venduta : Il noto chirurgo estetico derubato della propria identità sul web. Venduti prodotti cosmetici associati al suo nome

Falso trading online - Truffe in aumento. I consigli per non finire in trappola : Rastrellano il nostro numero di telefono da chissà dove, ci chiamano per proporci guadagni mirabolanti con pochi clic e l'aiuto di un 'consulente personalizzato'. Molti gli riattaccano il telefono in ...

La lotta di Google contro le Truffe : Google è sempre impegnata contro i siti di bassa qualità e le frodi pubblicitarie. Nel 2018 bloccati oltre due miliardi di annunci ingannevoli

Lombardia : De Corato - 170mila euro per contrastare Truffe agli anziani : Milano, 13 mar. (AdnKronos) - "Regione Lombardia ha stanziato 170mila euro per sensibilizzare i cittadini lombardi più a rischio circa il pericolo delle truffe agli anziani, a testimonianza che non intendiamo sottovalutare il problema". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione

Allarme Truffe a Porto d'Ascoli - un donna entra in casa con la scusa di cercare un appartamento : SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Allarme a Porto d'Ascoli a causa di una donna, di circa trent'anni, la cui presenza è stata segnalata ai carabinieri. La trentenne si sarebbe anche introdotta a casa di un'...

ACI - fascicolo digitale contro le 'Truffe del contachilometri' : "Si tratta della prima applicazione smartphone al mondo che consente all'automobilista di disporre di dati certificati del proprio veicolo indipendentemente dal tipo di marca e modello", hanno ...

Ad Isola i consigli dei carabinieri per evitare furti e Truffe : Serata informativa a Isola con i carabinieri Nei giorni scorsi si sono verificati vari casi di anziani che non si sono lasciati cogliere di sorpresa dai tranelli tesi dai truffatori, vanificando così ...

Truffe con società fantasma - sequestrata anche hamburgheria Eataly : Torino, 13 feb., askanews, - C'è anche l'hamburgheria di Eataly, al Torino Outlet Village di Settimo Torinese, tra le 29 'imprese fantasma' sequestrate dai carabinieri nell'ambito di un'operazione, ...

Almeno tre potenziali Truffe connesse a Vodafone il 7 febbraio : avviso dell’operatore : Ci sono diversi aspetti che in queste devono essere presi in considerazione dagli utenti Vodafone, soprattutto quelli in teoria maggiormente esposti alle truffe da parte dei call center, anche se il discorso in teoria dovrebbe essere esteso a buona parte delle compagnie telefoniche in circolazione. Dopo aver affrontato la questione del modem libero tramite l'operatore (qui avrete modo di approfondire la questione), oggi 7 febbraio è possibile ...

La più classica delle Truffe all'italiana - fatta però con i bitcoin : In giro ci sono diverse truffe online che riguardano bitcoin. Mail che chiedono il pagamento di un riscatto per sbloccare la posta elettronica, o un sito, o per evitare la diffusione di nostre immagini private prese dalla webcam. Generalmente si tratta di falsi, e spesso si tratta di mail in inglese inviate da truffatori che si trovano all'estero. Ma quello che sarebbe successo a Milano è qualcosa al di là delle truffe consuete. ...

La più classica delle Truffe all'italiana - fatta però con i bitcoin : Quasi romanticamente in linea con la tradizione delle truffe analogiche, in un mondo dove il valore è sempre più digitale e il raggiro si è adeguato. Nel tribunale del capoluogo lombardo ci è finito ...