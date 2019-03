Tragedia a Catanzaro | donna muore dentro casa | forse un malore

Blastingnews

(Di giovedì 28 marzo 2019) Poche ore fa in Calabria, una giovaneè deceduta mentre si trovava all'interno della propria abitazione. Dalle prime informazioni che ci giungono sembrerebbe che laha accusato une avrebbe chiamato i propri familiari. Sul luogo è stato però necessario l'intervento dei vigili del fuoco per entrare all'interno dell'abitazione. I sanitari del 118 non sono riusciti a rianimarla e purtroppo hanno potuto constatare solo l'avvenuto decesso. Altra personala propria abitazione.Calabria, 46ennela propria abitazione Una giovanedi 46 anni, di cui al momento sono state rese note solo le iniziali del suo nome A. F., è tragicamente deceduta in Calabria,la sua abitazione situata nella città di, nei pressi del quartiere Stadio. Dalle prime informazioni che ci giungono sembrerebbe che la, nelle prime ore di questa mattina, ...

