Nuova stagione di Colorado Paolo Ruffini in coppia con Belen Rodriguez

Colorado : stasera la prima puntata della Nuova stagione : Torna lo storico programma comico condotto da Paolo Ruffini e Belen Rodriguez, arrivato quest'anno alla 20 esima edizione.

Serve una Nuova stagione nei rapporti tra l’Europa e Mosca : L’incontro tra i leader europei e Xi Jinping è la linea da seguire anche con Mosca, favorendo una decisa cooperazione economica e una stabilità internazionale sempre più urgente. Leggi

Gomorra 4 - i personaggi : 8 cose da sapere su Valerio O' Vucabulà prima di vedere la Nuova stagione - : Giovane studente della Napoli bene, ai libri preferisce il mondo criminale. Divenuto il braccio destro di Enzo Sangue Blu, ha un ruolo fondamentale nell'epilogo della terza stagione della serie targata Sky. La quarta dal 29 marzo ogni venerdì alle 21.15 su ...

Serve una Nuova stagione nei rapporti tra l'Europa e Mosca : Contro l'impero di mezzo " di mezzo mondo e non più solo dell'Asia " gli europei non possono più permettersi di non assumere una posizione comune ed è per questo che Emmanuel Macron ha avuto ragione ...

Anticipazioni The Walking Dead 9x16 - finale di stagione : una Nuova guerra è alle porte : E' tantissima l'attesa per il finale della nona stagione di "The Walking Dead", che sarà trasmesso negli Stati Uniti dalla rete AMC domenica 31 marzo. Come di consueto l'episodio verrà trasmesso anche in Italia il giorno successivo, lunedì 1 aprile. L'appuntamento con la trasmissione italiana è fissato alle 21:00 su Fox, canale 112 di Sky. I Sussurratori tornano a colpire: morti eccellenti nella puntata precedente Il motivo di tanta attesa per ...

Maurizio Costanzo Show : Matteo Salvini - Mahmood e Mara Venier inaugurano la Nuova stagione. Tutti gli ospiti – Foto : Mahmood, Maurizio Costanzo, Matteo Salvini Matteo Salvini e Mahmood sullo stesso palco. “Prima gli italiani” da una parte, “Soldi” dall’altra: a ognuno il suo refrain. Il Ministro degli Interni ed il cantante vincitore di Sanremo 2019 saranno ospiti assieme della prima puntata della nuova stagione del Maurizio Costanzo Show, in onda giovedì 28 marzo in seconda serata su Canale5. Per la prima volta, i due si ...

Gomorra 4 : Genny incontra l'alta finanza e le donne regnano nella Nuova stagione : L'economia sana non esiste, è tutto un compromesso tra mediazione e corruzione. nella serie non c'è più la figura paterna di Pietro Savastano e le donne cominciano ad avere un ruolo, a crescere ...

Gomorra 4 - la grande attesa è finita : ecco la Nuova stagione : La grande attesa per Gomorra 4 è finita. La lotta per il potere è destinata a riaccendersi, dopo la clamorosa morte di Ciro avvenuta nel finale della terza stagione: l'uscita di scena di uno dei ...

Che Dio ci aiuti 6 - la Nuova stagione si farà : gli indizi : Non ci sono ancora conferme ufficiali sulla realizzazione di Che Dio ci aiuti 6, la sesta stagione delle avventure di suor Angela. Tuttavia c’è una frase pronunciata dal produttore e almeno due indizi che lasciano presagire il ritorno delle avventure della suora interpretata da Elena Sofia Ricci: il primo è l’evidente successo di pubblico, confermato e riconfermato più volte dai dati sugli ascolti. Il secondo è il finale shock e ...

Sanità - sblocco assunzioni : ora si apre una Nuova stagione : Approfondimenti Sanità, il personale precario firma il contratto di stabilizzazione: cerimonia al Goretti 6 marzo 2019 Un passo avanti importanti per lo sblocco delle assunzioni. Sul tema della Sanità ...