La piccola di casa Verdini strega Salvini Il papà | Con i figlioli le

In casa Matri-Nargi si canta l’inno della Roma : la piccola Sofia ha il cuore giallorosso [VIDEO] : Sofia Matri Romanista sfegata: la figlia di Federica Nargi canta con passione l’inno della Roma Federica Nargi e Alessandro Matri amano aggiornare i loro follower sui social quotidianamente. In particolar modo la bellissima ex velina, in dolce attesa della seconda figlia, si diverte a pubblicare video riguardati la dolcissima Sofia, la primogenita. Ieri sera, Federica Nargi ha mostrato al mondo intero la passione giallorossa di sua ...

Skoda Kamiq - l'ora della Suv più piccola di casa : Kodiaq, Karoq e Kamiq: la formazione è al completo. Con l'arrivo della Suv più piccola, la Skoda ha chiuso il cerchio della sua gamma a ruote alte per l'Europa, ricorrendo per la terza volta a un vocabolo Inuit che significa, più o meno "qualcosa che calza perfettamente".piccola, ma in fondo grande. Lunga 4,24 metri, la Kamiq conferma la preferenza della casa per le taglie grandi: a parità di piattaforma (qui sotto c'è la Mqb A0), il ...

Fiocco rosa in casa Simeone - è nata la piccola Valentina : l’annuncio social del Cholo [FOTO] : L’allenatore argentino ha postato sui social una foto che lo ritrae con la piccola Valentina, messa alla luce dall’attuale compagna Carla Pereyra Gioia e felicità in casa Simeone, il Cholo infatti sorride per la nascita della quinta figlia Valentina, nata dalla relazione con l’attuale compagna Carla Pereyra. A darne l’annuncio è stato lo stesso allenatore argentino, postando sui social una foto che lo ritrae insieme ...

Nuovo arrivo in casa Bonucci - è nata la piccola Matilda : il lieto annuncio social [FOTO] : Nuovo arrivo in casa Bonucci! Il difensore della Juventus dà il benvenuto alla piccola Matilda, la terza figlia nata dalla relazione con la moglie Martina: l’annuncio arriva con una splendida foto social Momento di grande gioia in casa Bonucci, la famiglia si allarga! Il difensore della Juventus ha annunciato, tramite social, la nascita della sua terza figlia, venuta alla luce alle 19.29 di quest’oggi presso la clinica Città ...