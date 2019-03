Il closing del Como Oggi la data della firma

laprovinciadicomo

(Di giovedì 28 marzo 2019) Ci sono ancora possibilità che ilpossa cambiare padrone domani. Lo ha confermato ieri Massimo Nicastro, rimandando ala decisione sullacerta. L'appuntamento fissato per il pomeriggio ...

antsalerno : Conti in crescita per Red Hat (in attesa del closing Ibm) - BtaInnovazione : Aggiornamento news da - comunica_rp : Conti in crescita per Red Hat (in attesa del closing Ibm) -