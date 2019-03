A quando la svalutazione Huawei P30 | P30 Pro e P30 Lite | tempi ideali

optimaitalia

(Di giovedì 28 marzo 2019)si svaluteranno iP30, P30 Pro e P30? La domanda è parecchio intrigante, specie perché sappiamo quanto poco convenga, per non dire niente, comprare un nuovo smartphone al day one. Le prime stime sono state diramate da 'Idealo', i cui calcoli trovano respiro sui trend di prezzo dei portabandiera del recente passato. Tenete presente che le previsioni sono state pubblicate prima ancora che iP30, P30 Pro e P30venissero lanciati lo scorso 26 marzo, e che, pertanto, qualche cifra potrebbe non coincidere con quella del catalogo (in particolare il prezzo del modello standard, indicato da Idealo con l'importo di 749 euro, con circa 50 euro di differenza rispetto a quello che è poi stato il listino di 799 euro).Partiamo proprio dalP30, il cui prezzo dopo 3 mesi dovrebbe scendere a 606 euro (-19%), e poi a 500 euro per la fine dell'anno (-35%). Il ...

OptiMagazine : A quando la svalutazione #HuaweiP30, #P30Pro e #P30Lite: tempi ideali - microcerotis : Nel 1992, G,Soros, con un attacco speculativo costringe Bankitalia a una svalutazione del 7%. Nel 1994 il debito pu… - libero38 : Per gli Italiani è perdere tutti gli amicali familiari battere il culo poi ritornare su oltre al fatto la svalutazi… -