TAV | referendum | Salvini dice no alla richiesta del Piemonte

TAV - niente referendum nell’election day. Chiamparino : “L’opinione dei cittadini fa paura” : In Piemonte non ci sarà nessuna consultazione popolare sulla Torino-Lione. Per lo meno non sarà il 26 maggio, giorno delle elezioni europee e regionali. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha respinto la proposta fatta dal presidente piemontese Sergio Chiamparino di tenere in quell’election day anche il voto sul Tav e al governatore tutto ciò non è piaciuto: “Evidentemente l’opinione dei cittadini fa paura”, ha dichiarato Chiamparino. L’idea ...

TAV : Salvini - referendum?Tocca a Regione : ANSA, - ROMA, 27 MAR - "Chiamparino non capisce o fa finta di non capire. Il referendum sul Tav non posso convocarlo, ma andrei a votare domani mattina. La responsabilità è della Regione. Sono ...

TAV - stop di Salvini al referendum : "Non si può accorpare all'Election Day" : Il Viminale boccia la richiesta di referendum sulla Tav avanzata dalla Regione Piemonte nella persona di Sergio Chiamparino. Nello specifico, Chiamparino chiedeva di poter accorpare la consultazione ...

TAV - Chiamparino attacca : “Niente risposte su referendum. Governo ha paura di quello che pensa la gente” : “La consultazione popolare chiesta sul Tav in Piemonte? Dal Governo non ho ricevuto risposta, comincio a pensare che questi signori abbiano paura di quello che pensa la gente“. Ad attaccare l’esecutivo Conte sull’Alta velocità Torino-Lione è stato il presidente della regione Piemonte, Sergio Chiamparino, che aveva diffuso una lettera diretta al Viminale e al ministro dell’Interno Matteo Salvini in cui chiedeva di ...

Le concrete possibilità di fare un referendum sulla TAV : 256 del 1989, che ha stabilito l'incostituzionalità delle leggi regionali che prevedono referendum consultivi capaci di condizionare le scelte, statali, di politica estera', ha spiegato l'attuale ...

TAV - Conte chiude sul referendum : "Non è previsto". Pressing della Francia : Non si placa lo scontro sulla TAV. Ad accendere ancora la miccia, la mossa del Governatore del Piemonte Sergio Chiamparino che, come aveva annunciato nei giorni scorsi, ha scritto al Ministro dell'...

TAV - Chiamparino chiede il referendum : "Ritengo che la maggioranza sia favorevole alla Torino-Lione , e che il referendum possa servire al Governo per decidere". È quanto si legge nella lettera inviata dal presidente della Regione Piemonte ...

Non solo il referendum - ma anche una consultazione sulla TAV verrebbe respinta : Sia che si tratti di un referendum sia che si parli di una consultazione popolare sulla Tav, di certo la richiesta depositata oggi dal presidente del Piemonte Sergio Chiamparino ha tutta l'aria di essere respinta.Il motivo è politico. Nei giorni scorsi il premier Giuseppe Conte ha scongiurato la crisi di governo trovando un cavillo giuridico che ha permesso di avviare i bandi della Tav rinviando nello stesso tempo la decisione di sei ...

TAV - Chiamparino a Salvini : "Referendum il 26 maggio" : Il governatore del Piemonte Sergio Chiamparino ha tenuto oggi una conferenza stampa per presentare la lettera, poi condivisa anche sui social network, che ha inviato al ministro dell'interno Matteo Salvini per chiedere di procedere a una consultazione popolare sulla Tav, indicando come giorno per il voto il 26 maggio, ossia la data in cui si voterà anche per le regionali piemontesi e per le elezioni europee.Chiamparino ha ricevuto l'ok dal ...