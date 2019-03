Nettuno | meteo perturbato ad intermittenza sull’ottavo pianeta del Sistema Solare

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 marzo 2019): è quanto emerge da un’analisi condotta sui dati raccolti nel corso degli anni da Hubble, che ha osservatoper la prima volta nel 1994. I risultati dell’indagine, con cui i planetologi del Centro Goddard della Nasa e dell’Università della California hanno cercato di far luce sulle peculiarità del corpo celeste, sono stati pubblicati su Geophysical Research Letters (articolo: “Formation of a New Great Dark Spot on Neptune in 2018”). Prima del telescopio Nasa-Esa, ildiera stato osservato dalla sonda Voyager 2 della Nasa, che il 25 agosto 1989 effettuò un sorvolo, svelando i principali tratti di quello che dal 2006 è diventato l’ultimo pianeta del nostro sistema planetario. In quella storica visita a, al momento l’unica da parte di un manufatto umano, la sonda scattò delle immagini in cui sono ...