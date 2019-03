Nazionale | Giorgetti sminuisce l’operato azzurro | “era il Liechtenstein…”

sportfair

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo, ha parlato delal gara dellaitaliana: “quando daremo 6-0 alla Germania…” “La goleada dell’Italia? Era il Liechtenstein, quando daremo 6-0 alla Germania…“. Lo dice il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo, commentando l’exploitnel secondo match delle qualificazioni a Euro 2020. “Scherzi a parte, ci sono i presupposti giusti, ma serve un po’ di sano realismo. Abbiamo spezzato le reni alla Finlandia e al Liechtenstein, non esageriamo. In ogni caso siamo ottimisti, anche perché l’Euro 2020 avrà la cerimonia inaugurale qui a Roma e l’obiettivo è di ricostruire unacompetitiva per quell’appuntamento“, aggiungea margine di un evento a Palazzo Chigi. (Aip/AdnKronos)L'articolo ...

