eurogamer

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Nella giornata di ieri abbiamo (purtroppo) dovuto parlarvi dei 350 licenziamenti avviati da EA per i suoi dipartimenti publishing e marketing. La compagnia aveva già annunciato che lo stesso destino sarebbe toccato anche allarussa e, tuttavia nessuno si sarebbe aspettato la totale chiusura di quest'ultima.Come riporta Gamingbolt, la stessa EA ha confermato che le operazioni di EA Japan sono cessate del tutto, con un comunicato la compagnia ha affermato che il mercatorimane comunque molto importante. Probabilmente d'ora in poi collaboreranno con Sony, per pubblicare i loro titoli in Giappone (sulla falsariga di Activision).Purtroppo però le cose non finiscono qui, infatti le testate di settore russe hanno confermato che gli uffici di EA a Mosca sono stati chiusi, le operazioni russe verranno gestite dagli uffici Est-europei della compagnia. La cosa ...

Eurogamer_it : La divisione giapponese di #EA è stata completamente chiusa - mellowanimation : Il videogioco disegnato dallo Studio Ghibli diventa un film. Arriva Ni No Kuni - Mellow Animazione -