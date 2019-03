Confcommercio | I dati sulla fiducia non fanno ipotizzare la ripresa

finanza.lastampa

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Nessun segnale di qualche forma dima più stagnazione che recessione. È il primo commento dell'Ufficio Studi diaiIstat di oggi. "Al netto della...

goppaiperdu : RT @ConfcommRoma: #OSTIA fuga di turisti, allarme degli esercenti, dati #Confcommercio meno 30% di fatturato e mancati incassi per oltre tr… - MediaHotelRadio : RT @ConfcommRoma: #OSTIA fuga di turisti, allarme degli esercenti, dati #Confcommercio meno 30% di fatturato e mancati incassi per oltre tr… - BorghiRenato : RT @ConfcommRoma: #OSTIA fuga di turisti, allarme degli esercenti, dati #Confcommercio meno 30% di fatturato e mancati incassi per oltre tr… -