«Brescia | sei nel mio cuore e tornare sarà un' emozione»

bresciaoggi

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Separarsi e non dirsi addio: il legame è troppo forte. Ritrovarsi una, due, tre volte. A Marco Zambelli è già capitato di incontrare il, il suo: la squadra della sua città, della sua ...

TLG_Duesseldorf : Meno male ca stu core nu be lassa mai, Serse ma ti sei dimenticato che c’è anche il Lecce per la promozione in A??… - SimoneBonzanini : @monci1973 @NemNemecsek @alessiarotta @AlessiaMorani Guarda che se sei insoddisfatto perché ti fanno fare il manova… - lividinelcuore : @milvkovich anche tu sei di Brescia? scusa, non volevo offenderti :( avrei dovuto scrivere che non sopporto la magg… -