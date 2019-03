Assetto Corsa Competizione sfreccia a Monza con gli eSport GT Series

gamerbrain

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Il primo campionato ufficiale SRO E-Sport GTavrà inizio grazie alla partnership di Kunos Simulazioni, sviluppatore del videogioco ufficiale di Blancpain GT, e SRO e offrirà l’opportunità a 3 partecipanti di essere ammessi a una vera esperienza di gara con Lamborghini Squadra Corse!Una nuova era nel mondo deglista per iniziare grazie ad, il videogioco ufficiale di Blancpain GTsviluppato da KUNOS Simulazioni e pubblicato da 505 Games.Questo aprile a, in concomitanza con il primo Round del campionato 2019 Blancpain GTdi SRO Motorsports Group, una nuova iniziativa e-sport darà l’opportunità ai 3 migliori sim racer di essere accettati da Lamborghini Squadra Corse per vivere un’indimenticabile esperienza con il team e dove le loro abilità di guida, ...

