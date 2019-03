Amazon | Tutte le offerte alla vigilia del Cyber Monday!

Amazon - tutte le mosse per diventare regina della domotica : Il colosso dell'ecommerce acquista Eero, che sviluppa sistemi di wifi utili per la demotica. E' l'ultimo investimento per costruire la casa intelligente

Tutte le mosse di Amazon per diventare regina della domotica : (Foto: Jeramey Lande/123RF) Continua il piano d’investimenti di Amazon per creare partnership commerciali nel settore della domotica e della smart home. L’ultimo accordo in odine di tempo riguarda l’acquisizione della compagnia Eero, che offre prodotti e soluzioni semplici per il wifi di casa. La compagnia, nata a San Francisco nel 2014, permette di connettere anche superfici molto grandi sfruttando un sistema di punti d’accesso ...

Amazon Prime Video - ecco tutte le novità in arrivo a febbraio : Un mese a stretto contatto con la realtà il febbraio di Amazon Prime Video: fra le novità in catalogo infatti la docuserie sulla vicenda di Lorena Bobbitt nonché quella del regista Adam McKay sugli inghippi dell’economia mondiale. Spazio però anche alle serie tv di fiction con tutto il ciclo fantascientifico di The Expanse e l’ultima stagione di Harp and Leonard. Just Add Magic – terza stagione dal 1° febbraio Torna con nuovi ...