Un parente di Ramy l'eroe ha precedenti

Una sfilza dipenali di uno "stretto familiare" di, il 13enne "" di San Donato Milanese, impedirebbero l'ottenimento della cittadinanza che potrebbe essere concessa a lui, ma non al suo nucleo familiare. E' l'ultimo sviluppo della querelle che contrappone i due vicepremier Salvini e Di Maio, che sulla decisione di concedere al giovane egiziano la cittadinanza hanno deciso di giocare un round della partita politica in vista delle Europee. Intanto Di Maio insiste per concedere la cittdinanza al 13enne.(Di martedì 26 marzo 2019)