Sempre meno nascite in Italia | “Urge un piano di informazione capillare e di supporto

Ascolti Isola : semifinale meno vista di Sempre. Marcuzzi vince in share : L’Isola dei Famosi: Ascolti a picco per la semifinale. Marcuzzi supera Rai1 Lunedì 25 marzo la semifinale de L’Isola dei Famosi ha tenuto incollati davanti alla televisione 2.970.000 telespettatori pari al 18,3% di share. Numeri decisamente inferiori e imbarazzanti rispetto alle edizioni precedenti targate Mediaset per la penultima puntata del reality show condotto da Alessia Marcuzzi: lo scorso anno la semifinale è stata vista da ...

Svizzeri mangiano Sempre meno cioccolato : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

I ghiacci dell’Artico sono Sempre meno estesi : Se per noi il cambio di stagione significa passare dal maglione alla t-shirt, o viceversa, per i ghiacci artici significa l’espandersi e il contrarsi di migliaia di metri cubi di acqua gelata nel corso dell’anno. Durante l’inverno, naturalmente, la calotta polare raggiunge la sua massima estensione. Quest’anno è successo lo scorso 13 marzo. In questo video made in Nasa, vedrete l’andamento giorno per giorno negli ...

Quella vincita al casino prima di morire - il giallo di Alessio Vinci assomiglia Sempre meno a un suicidio : prima di fare quel volo di 50 metri Alessio Vinci, lo studente torinese morto a Parigi lo scorso 19 gennaio, aveva detto ai suoi familiari di aver vinto una grossa somma al casinò. Qualcun altro sapeva di quei soldi? L'ipotesi che Alessio fosse coinvolto in un giro più grande di lui che lo ha portato alla morte, sembra ogni giorno più concreta.

Sanità - sos medici : sono Sempre meno e il Molise richiama i pensionati : La denuncia del sindacato Assomed: "Nel 2025 ci saranno 16.700 specialisti in meno. Gli specializzandi non bastano"

Perché il caviale costa Sempre meno : Nel 2017 secondo la World Sturgeon Conservation Society nel mondo c'erano 2.329 di allevamenti di caviale registrati in tutto il mondo, il 7 per cento in più rispetto al 2016: il 54 per cento in Cina,...

U.E. - Voli aerei Sempre meno puntuali : Un costo carico dell'economia europa di 17,6 miliardi di euro in un solo anno. Questo è il prezzo del ritardo dei Voli negli stati dell'Unione, che nel 2018 ha raggiunto livelli pesanti: i collegamenti aerei che hanno ...

Auto : le nostre strade sono Sempre meno sicure e la causa è dei… camion : Il Ministero dei Trasporti continua a rimanere inerme di fronte un parco circolante in Italia di Tir e camion sempre più obsoleto e pericoloso L’incertezza economica e il ritardo dei decreti di riparto delle risorse deprimono il mercato dei veicoli industriali con massa totale a terra superiore alle 3,5 t che per il mese di febbraio 2019 indica un calo del 14,9% rispetto allo stesso mese del 2018 (1.625 unità immatricolate contro 1.910), ...

Tennis - Rafael Nadal : “Il gioco è Sempre più aggressivo e si pensa di meno. Sono nella top-10 nel 2005 nonostante gli infortuni” : 17 titoli Slam in carriera e 80 tornei vinti nel suo percorso agonistico descrivono solo in parte cosa sia stato Rafael Nadal nel Tennis. Lo spagnolo, attuale numero 2 del mondo, si sta preparando ad una nuova stagione da protagonista e nonostante il fisico cominci a denunciare un po’ di fatica, Rafa è sempre lì a giocarsela con la stessa grinta di sempre. Del resto, lui e lo svizzero Roger Federer, senza ovviamente dimenticare il serbo ...

Il nostro stipendio - che vale Sempre meno : Consiglio n.1Consiglio n.2Consiglio n.3Condiglio n.4Consiglio n.5Beh, un po’ ce n’ervamo accorti, vivendo tutti i giorni, andando a fare la spesa, uscendo a cena, prenotando le vacanze. Com’è che adesso non riusciamo a permetterci nulla, anche se abbiamo un rassicurante stipendio tutti i mesi? La risposta arriva da un rapporto della Fondazione Di Vittorio, l’Istituto nazionale della Cgil per la ricerca storica, economica, ...

Le famiglie spendono meno e Sempre più nei centri commerciali. Uno studio : Rispetto all'anno pre-crisi, segnala l'Ufficio studi della Cgia, le famiglie italiane spendono meno. E preferiscono farlo nei centri commerciali piuttosto che nei piccoli. Se nel 2007 le uscite mensili medie erano pari a 2.649 euro, 10 anni dopo, sebbene dal 2013 sia in corso una lenta ripresa, la soglia si è attestata a 2.564 euro (-3%, pari in valore assoluto a -85 euro). Se al Nord (-47 euro) e al Centro (-75) le contrazioni registrate ...

Centri storici di Perugia e Terni - Sempre meno imprese : Un terziario innovativo in grado di rafforzare i settori del commercio e del turismo in un contesto urbano sempre più caratterizzato dall'economia dei servizi, consente di trasformare le città in ...

In Fvg Sempre meno crediti alle piccole imprese : Una lenta ma costante contrazione ha interessato i prestiti bancari alle piccole imprese nell'ultimo quinquennio , segnando l'ennesimo passo indietro a settembre 2018 , quando si è registrato un calo ...

Petrolio - Riad sfida Trump : ancora tagli di produzione - ma gli Usa importano Sempre meno - : «Noi ascoltiamo l'onorabile presidente, capiamo la sua preoccupazione per i consumatori e rassicuriamo tutti che siamo focalizzati sugli interessi dell'economia globale e dei consumatori di tutto il ...