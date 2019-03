Selfie sui binari con il treno in corsa | 15enne travolta e uccisa

Auschwitz - il museo dice basta a Selfie e foto sui binari - : Con un messaggio sui social il memoriale del campo di concentramento lancia un appello ai visitatori a non scattare più immagini goliardiche: "Ci sono luoghi migliori per imparare a fare l'...

'Sono in questura - ora mi portano in galera' : pubblica sui social il Selfie dell'arresto : Appicca un incendio e viene arrestato: si fa un selfie in questura e lo comunica all'intero mondo 'social' di Facebook. Protagonista Sergio Verzi, 50enne di Cortina d'Ampezzo, Belluno, , già titolare del pub 'Carrera' dell'omonima via in pieno centro a Belluno e già noto alle forze dell'...