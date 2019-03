adnkronos

(Di martedì 26 marzo 2019) di Veronica Marino, - Domani mattina l'ad Rai, Fabrizio, a quanto si apprende, porterà all'attenzione del Cda ilorganizzativo aziendale per recepire quanto scritto nel piano ...

BinaryOptionEU : Salini porta in Cda nuovo assetto Rai con Matassino Dg - fisco24_info : Rai: Salini porta in Cda nuovo assetto con Matassino Dg : - Le_Valentinois7 : New post: 'Rai: Salini porta in Cda nuovo assetto con Matassino Dg ' -