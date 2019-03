Ponte Messina | Cancelleri M5S | ' referendum? Chiedetelo a chi sta nell' entroterra'

Nello Musumeci : "Pronti a un referendum sul Ponte sullo Stretto di Messina" : Musumeci risponde per le rime a Toninelli e annuncia un passo che la Regione potrebbe compiere a breve: un referendum per il ponte sullo Stretto di Messina. Il governatore della Sicilia, in conferenza stampa, ha affermato: "Il ministro Toninelli non può dire che è offensivo parlare di ponte sullo Stretto, non glielo consentiamo a casa nostra. Prende sempre più consistenza l'ipotesi di indire un referendum sul ponte dello ...