Fs | utile 2018 sale a 559 milioni

Gruppo FS Italiane - utile netto 2018 cresce a 559 milioni di euro : Le attività e gli investimenti del Gruppo FS contribuiscono inoltre in modo diretto e indiretto alla crescita dell'economia italiana per 0,9 punti percentuali di PIL . Il Gruppo rafforza ...

Immsi chiude il 2018 in forte crescita : utile sale a 12 - 9 milioni : Il Gruppo Immsi, controllante di Piaggio e Intermarine fra gli altri, ha chiuso l'esercizio 2018 in crescita e con una riduzione del debito. L' utile netto consolidato è positivo per 12,9 milioni di ...

Immsi accelera : in 2018 utile netto consolidato +57% a 12 - 9 mln : Roma, 25 mar., askanews, - Il gruppo Immsi, la holding italiana controllata dalla famiglia Colaninno e che controlla tra l'altro il gruppo Piaggio e Intermarine, archivia l'esercizio 2018 con una ...

Immsi accelera : in 2018 utile netto consolidato +57% a 12 - 9 mln : Roma, 25 mar., askanews, - Il gruppo Immsi, la holding italiana controllata dalla famiglia Colaninno e che controlla tra l'altro il gruppo Piaggio e Intermarine, archivia l'esercizio 2018 con una ...

Alerion Clean Power riduce l'utile nel 2018 : Il Consiglio di Amministrazione di Alerion Clean Power ha approvato il Bilancio Consolidato e il Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2018, che si è chiuso con ricavi pari a 59 milioni di euro, +7,5% ...

Brioschi chiude il 2018 in utile. Vola il titolo : Risultato complessivo consolidato positivo per 18 milioni di euro per Brioschi nel 2018 , rispetto a un risultato negativo di 6,2 milioni di euro al 31 dicembre 2017. Il margine operativo lordo ...

Fiera Rimini - Italia Exhibition Group chiude 2018 con forte crescita utile : Il Consiglio d'Amministrazione di Italian Exhibition Group , IEG, ha approvato il bilancio 2018 che chiude con un utile netto consolidato di 10,8 milioni di euro, in forte crescita, +17,9%, rispetto ...

Hermès - utile netto 2018 sale del 15% a 1 - 4 miliardi : Un 2018 positivo per il gruppo francese del lusso Hermès che ha chiuso l'anno con un utile netto record di 1,4 miliardi di euro , in aumento del 15% rispetto al 2017 e profitti operativi in crescita ...

Poste Italiane. Risultati 2018 e guidance per il 2019. Il miglioramento dell'utile operativo. : Confermata la politica dei dividendi , con un aumento del 5% del dividendo per azione rispetto al 2018, conformemente agli obiettivi di Deliver 2022.

Poste - utile 2018 supera gli obiettivi : Roma, 19 mar. (Adnkronos/Labitalia) - L'utile netto e operativo per il 2018 di Poste Italiane superano gli obiettivi di deliver 2022. I ricavi di gruppo sono pari a 10.864 milioni nel 2018 (+2,2% rispetto al 2017) con crescita dei ricavi ricorrenti e una ridotta dipendenza dalle plusvalenze. E' quan

Poste raddoppia l'utile nel 2018. Del Fante : "In futuro consegne con droni e veicoli senza conducente" : MILANO - Poste raddoppia l'utile nel 2018 e chiude l'anno con un risultato netto pari a 1,399 miliardi, 709 milioni in più rispetto al precedente esercizio, +97%,. Utile netto e utile operativo - ...

Poligrafici Editoriale chiude il 2018 con un utile di ' 0 - 5 mln : Pur in tale contesto QN Quotidiano Nazionale, fascicolo sinergico di informazione e cronaca nazionale de il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno ed Il Telegrafo, si conferma primo quotidiano ...

Monrif e Poligrafici Editoriale chiudono il 2018 in utile : Risultati 2018 in miglioramento per Poligrafici Editoriale , la società che edita Quotidiano Nazionale, e per la controllante Monrif . Poligrafici chiude il 2018 con ricavi pubblicitari per 52,6 ...

Digital Value - utile pro forma sale a 14 - 8 milioni nel 2018 : Digital Value chiude l'esercizio 2018 con ricavi netti consolidati pari a circa 298,1 milioni di euro , in crescita del 15,1% rispetto all'esercizio precedente. L' Ebitda del Gruppo si attesta a 24 ...