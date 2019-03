Di Maio | ' Da Lega sempre ' graffio' a M5s | io non faccio così'

Di Maio - Lega? Serve rispetto - chiariremo : 0.00 Il tema è che la convivenza nel governo tra due forze che hanno differenze potrebbe andare meglio se in questo momento si evitasse di mettere sempre la "parolina in più" che "sporca", ogni provvedimento. Lo ha detto Di Maio. E' capitato con la Via della Seta e lo sblocca cantieri. Se c'è una cosa che può migliorare molto di più il clima è il fatto che quando facciamo qualcosa come M5S ci dovrebbe essere del rispetto senza che tutto ...

Di Maio : "Con la Lega serve chiarimento" : A differenza del post elezioni in Abruzzo, quando sparì per qualche giorno, Luigi Di Maio, ancor più di quanto fatto dopo quelle in Sardegna, nel post Basilicata fa il presenzialista e dopo aver commentato la sconfitta del suo candidato alla Presidenza della Regione, ha fatto il punto sia sui social sia in conferenza stampa, sia in tv, andando come ospite in poche ore sia sulle reti Mediaset (a Quarta Repubblica su Rete 4), ...

Di Maio : clima con Lega potrebbe essere migliore con più rispetto : Roma, 25 mar., askanews, - Il clima nel governo 'potrebbe essere migliore' se da parte della Lega ci fosse 'più rispetto' verso le iniziative del M5s. Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio, in ...

Cina-Italia - firmati gli accordi. Di Maio 'Valgono 2 - 5 miliardi ma con un potenziale di 20'. Gelo con la Lega : ... si parlava di una cinquantina, le polemiche degli ultimi giorni - con le preoccupazioni di Stati Uniti e Unione europea per un'eccessiva penetrazione di Pechino nell'economia italiana - hanno ...

Sicurezza - scontro M5S-Lega. Di Maio 'Più prevenzione - modello Usa'. Salvini 'Mi tengo stretto quello italiano' : ... 'Dice che i nostri sono i migliori al mondo? Ma certo, pensiamo anche noi che i nostri apparati di intelligence, i nostri militari e le nostre forze di polizia siano le migliori al mondo. Ma occhio ...

Matteo Salvini - tre siluri contro Luigi Di Maio : "Quando sento parlare di...". Lega e M5s - ore caldissime : Risponde a tono, Matteo Salvini, colpo su colpo. Luigi Di Maio, alla Stampa e poi ad Agorà su Raitre, ha annunciato che il governo, su suo input, lavorerà a un nuovo sistema integrato di sicurezza perché la gestione del Viminale, così com'è, non funziona più. Una invasione di campo a cui il titolare

"In Basilicata la Lega non è il cambiamento" - ha detto Di Maio : "In Basilicata la Lega non è il cambiamento, anche perché una parte degli uomini di Pittella, di quelli che stavano nel Pd, ora stanno nelle liste della Lega e questo significa un ritorno al passato". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, a Melfi (Potenza) a margine di una iniziativa elettorale in vista delle elezioni regionali di domenica.

Basilicata - Di Maio a gamba tesa : 'Qui con la Lega si torna al passato. Con loro anche uomini di Pittella' : ... si tratta di votare ad un referendum tra la vecchia politica e un'opportunità nuova con Antonio Mattia e con la lista di candidati che abbiamo". Lo ha detto Luigi Di Maio a Melfi, in provincia di ...

Basilicata - Di Maio a gamba tesa : “Qui con la Lega si torna al passato. Con loro anche uomini di Pittella” : “Noi siamo orgogliosamente dalla parte della Costituzione che è antifascista. Su questo si dimostra ancora una volta che in Basilicata la Lega non può essere il cambiamento. Non solo per una candidata che dice ‘sono orgogliosa di essere fascista‘ ma anche perché una parte degli uomini di Pittella che stavano nel Pd ora stanno nelle liste della Lega e questo significa un ritorno al passato. Domenica i cittadini della Basilicata ...

Congresso famiglie a Verona - boicottati sui social alberghi partner dell evento. Di Maio 'Lega festeggia il Medioevo - noi no' : Cronaca La destra raduna antiabortisti e antigay, a Verona il meeting della famiglia sovranista dal nostro inviato GIAMPAOLO VISETTI Nel frattempo anche l'Università di Verona esce allo scoperto e ...

Congresso delle famiglie - Di Maio : “Nessuno dei nostri a Verona. La Lega festeggia il Medioevo” : “Al Congresso di Verona non ci andrà nessuno del Movimento cinque stelle. E’ un Congresso lontano anni luce dal Movimento, ci vede divisi dalla Lega. Non andiamo a festeggiare il Medioevo a Verona come purtroppo fa una parte di questo governo”. Lo ha detto Luigi Di Maio a Pomeriggio 5. L'articolo Congresso delle famiglie, Di Maio: “Nessuno dei nostri a Verona. La Lega festeggia il Medioevo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

