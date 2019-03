optimaitalia

(Di martedì 26 marzo 2019)Come si poteva facilmente prevedere, nella tarda serata di ieri è stata avviata ladell'aggiornamento iOS 12.2. Si tratta di un pacchetto software molto attesa dal pubblico Apple, se non altro perché in queste settimane è stato preannunciato da tantissime beta, come quella che abbiamo trattato di recente sulle nostre pagine. Necessario, pertanto, un approfondimento in grado di farci mettere a fuoco le aree in cui i tecnici di Cupertino sono intervenuti, per comprendere cosa sia lecito aspettarsi una volta portato a termine il download.Quali sono leprincipali emerse fino a questo momento con l'aggiornamento iOS 12.2? Come sempre avviene in queste circostanze, il changelog ufficiale è molto corposo. Ad esempio, Apple fa sapere che tramite il pacchetto software potremo toccare con mano quattro nuove animoji (il gufo, il cinghiale, la giraffa e lo squalo), ...

GioPao9 : Decine di novità con l’aggiornamento #iOS 12.2: distribuzione definitiva oggi 26 marzo - OptiMagazine : Decine di novità con l’aggiornamento iOS 12.2: distribuzione definitiva oggi 26 marzo -