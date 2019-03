Concrete Genie si mostra in un nuovo trailer

eurogamer

(Di martedì 26 marzo 2019)è untitolo in arrivo per PlayStation 4, e come possiamo apprendere dal blog ufficiale PlayStation unè disponibile, assieme ad altre interessanti novità.Il direttore creativo di Pixelopus, Dom Robilliard, ha dunque pubblicato ildi, nel quale ci vieneta per la prima volta la storia di Ash nel gioco:Ash è un ragazzino vessato dai bulli, ma nonostante le difficoltà è determinato usare la forza della creatività per rendere il mondo un posto migliore. La sua città di Denska, un tempo una località balneare molto popolare, è stata inquinata da una misteriosa Oscurità, e toccherà ad Ash riportarla alla vita.Leggi altro...

