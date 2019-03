Ciclismo | Vincenzo Nibali e il Giro di Sicilia | lo Squalo può affinare la forma verso la

Ciclismo - Milano-Sanremo 2019. Vincenzo Nibali : “La condizione è indietro - la squadra mi ha obbligato a stare in altura e a fare il Tour” : Si presenterà al via della Milano-Sanremo da campione in carica sabato prossimo Vincenzo Nibali: lo Squalo dello Stretto, dodici mesi fa, con un’azione magistrale salutò il gruppo che lo rivide soltanto dopo la linea d’arrivo. L’azzurro ha rilasciato una lunga intervista a “Repubblica“. Così il messinese racconta il successo dello scorso anno: “Bello, per il modo in cui sono arrivati quella vittoria di un anno ...

Ciclismo - Milano-Sanremo 2019 - Vincenzo Nibali : “Quest’anno la condizione è indietro - ho iniziato tardi - io preferirei correre di più” : Si presenterà al via della Milano-Sanremo da campione in carica sabato prossimo Vincenzo Nibali: lo Squalo dello Stretto dodici mesi fa con un’azione magistrale salutò il gruppo, che lo rivide soltanto dopo la linea d’arrivo. L’azzurro ha rilasciato una lunga intervista a “Repubblica“. Così il messinese racconta il successo dello scorso anno: “Bello, per il modo in cui sono arrivati quella vittoria di un anno ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : 'Anno difficile - avrei scelto un programma differente' : Per Vincenzo Nibali non è stata una Tirreno-Adriatico da copertina quella che si conclude oggi con la cronometro individuale di San Benedetto del Tronto. Il fuoriclasse siciliano si è fatto vedere in alcune occasioni nelle posizioni d'avanguardia del gruppo, ha provato un attacco in discesa nella tappa di Recanati, ma non è stato in grado di tenere il passo dei più forti quando la corsa si è infiammata in salita. Anche se era previsto che in ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali e il futuro : lontano il rinnovo con la Bahrain-Merida - Trek-Segafredo più vicina? : Vincenzo Nibali sta disputando la Tirreno-Adriatico, oggi ha dato dei segnali interessanti dopo aver deluso nella cronometro a squadre d’apertura e si sta preparando in vista del Giro d’Italia ma non bisogna dimenticare che lo Squalo sta anche trattando per il contratto del 2020. Il siciliano è infatti in scadenza con la Bahrain Merida ed è molto corteggiato dalla Trek Segafredo, le ultime indiscrezioni riportate ...

Vincenzo Nibali : “Il Ciclismo italiano è in difficoltà. Mi piacciono molto Ganna e Moschetti” : Sabato tornerà in gara a Siena, nella Strade Bianche: Vincenzo Nibali è già carico non solo per l’appuntamento in Toscana, ma anche per il prosieguo di un inizio di stagione che lo vedrà difendere il numero 1 alla Milano-Sanremo. Lo Squalo ha parlato del proprio stato di forma, degli uomini di punta per i grandi giri e dello stato del pedale italiano alla Gazzetta dello Sport, in un’intervista firmata da Ciro Scognamiglio. Sullo ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali si carica verso le Strade Bianche : lo Squalo cerca segnali verso Milano-Sanremo e Giro d’Italia : Vincenzo Nibali si lancia verso la sua seconda gara stagionale: lo Squalo ha scaldato la gamba all’UAE Tour dove ha ben figurato e ora si prepara per mettersi il dorsale sulla schiena in occasione delle Strade Bianche che andrà in scena sabato 9 marzo. La Classica toscana è ormai diventata un punto di riferimento per tanti big del circuito internazionale e anche il capitano della Bahrain Merida ha deciso di affrontare questa sfida, una ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali si carica verso le Strade Bianche : lo Squalo cerca segnali verso Milano-Sanremo e Giro d’Italia : Vincenzo Nibali si lancia verso la sua seconda gara stagionale, lo Squalo ha scaldato la gamba all’UAE Tour dove ha ben figurato e ora si prepara per mettersi il dorsale sulla schiena in occasione delle Strade Bianche che andrà in scena sabato 9 marzo. La Classica toscana è ormai diventata un punto di riferimento per tanti big del circuito internazionale e anche il capitano della Bahrain Merida ha deciso di affrontare questa sfida, una ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali si allena per migliorare a cronometro : in galleria del vento con Rohan Dennis : Vincenzo Nibali sta già preparando il Giro d’Italia, lo Squalo vuole essere assoluto protagonista sulle nostre strade e non ha mai nascosto il desiderio di voler vincere la Corsa Rosa per la terza volta in carriera. Il siciliano, reduce dal positivo debutto stagionale all’UAE Tour, è ritornato a casa e ora inizierà un allenamento specifico per migliorare le proprie prestazioni a cronometro, proprio in vista del Giro dove sono ...

Ciclismo - UAE Tour 2019 : esordio positivo per Vincenzo Nibali - nessun risultato ma ottimi segnali per la nuova stagione : «Sono qui per cercare la migliore condizione oltre che buone risposte in vista delle prossime gare». Queste erano state le parole di Vincenzo Nibali alla conferenza stampa di presentazione dello UAE Tour 2019, corsa a tappe che si è conclusa ieri negli Emirati Arabi e che ha visto l’esordio stagionale del corridore della Bahrain Merida. Missione sicuramente compiuta per il fuoriclasse azzurro, che si presentava all’appuntamento dopo ...

Ciclismo : Vincenzo Nibali incontra la Bahrain-Merida - ma per il futuro c’è la Trek-Segafredo : La Gazzetta dello Sport lancia un’importante indiscrezione di mercato: Vincenzo Nibali correrà nel 2020 con la Trek-Segrafredo. Un cambio di maglia che non è assolutamente una sorpresa, visto che lo stesso siciliano aveva confermato di contatti avuti nei mesi precedenti con i massimi dirigenti della sua nuova possibile squadra. Nibali è attualmente impegnato nell’Uae Tour, che ieri ha visto la vittoria di Alejandro Valverde nella ...

Vincenzo Nibali : ‘Nel Ciclismo non esiste il fair play’ : Dalle pagine del giornale spagnolo Marca, Vincenzo Nibali è tornato a parlare a tuttotondo tra obiettivi stagionali, rinnovo contrattuale, episodi del passato ed attualità del ciclismo. Dagli Emirati Arabi Uniti, dove sta debuttando nell’UAE Tour, il campione del Team Bahrain Merida ha ribadito la priorità del Giro d’Italia nei suoi programmi per questa stagione ed è stato invece molto vago a proposito delle voci di ciclo mercato che lo hanno ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “Il Giro d’Italia l’obiettivo principale. Il mio incidente al Tour dimostra che non c’è fair play” : Tappa di sofferenza e di “preparazione” per Vincenzo Nibali all’UAE Tour 2019. Il capitano della Bahrain-Merida ha dovuto fare i conti con una condizione non ideale nel primo arrivo in salita della corsa araba che ha sorriso al campione del mondo Alejandro Valverde, che si è tolto la soddisfazione di centrare il successo con la maglia iridata. Il corridore nostrano, invece, ha pagato lo scotto della sua inattività, rimanendo ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali e le novità sul contratto : resterà con la Bahrain-Merida o accetterà la corte Trek-Segafredo? : Vincenzo Nibali ha incominciato la stagione un paio di giorni fa, lo Squalo è rimontato in sella dopo il lungo inverno ed è protagonista all’UAE Tour (terzo posto nella cronosquadre che ha aperto l’appuntamento in Medio Oriente). Quest’anno è particolarmente importante per il siciliano che punterà in particolar modo sul Giro d’Italia e che non ha nascosto le sua ambizioni di Tour de France, il 2018 è stato purtroppo ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “Soddisfatto del mio debutto - non era facile”. Lo Squalo piace nella cronosquadre : Vincenzo Nibali ha fatto il proprio debutto stagionale, lo Squalo ha corso la prima tappa della UAE Tour ed è stato protagonista con la sua Bahrain Merida: il capitano ha ben interpretato la cronosquadre insieme ai propri compagni e ha concluso al terzo posto ad appena nove secondi dalla Jumbo-Visma. Il siciliano, che non correva dallo scorso 14 ottobre alla Chrono des Nations, ha deciso di partecipare a questo evento World Tour per testare al ...