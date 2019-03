Blitz antimafia in Sicilia | il secondo in due giorni

Blitz antimafia - in manette anche il cantante neomelodico Andrea Zeta : Arrestato dalla squadra mobile di Catania nell’ambito dell’operazione antimafia contro il gruppo di San Cocimo, come scrive l’Ansa, Andrea Zeta, 34 anni, nome d’arte di Filippo Zuccaro è il figlio del boss ergastolano Maurizio Zuccaro, esponente apicale della ‘famiglia’ Santapaola-Ercolano di Cosa nostra a Catania, che col padre in carcere si vanta ( ‘Gli ho detto non ti azzardare più perché ti ...

Catania. Blitz antimafia - tra gli arrestati anche il cantante neomelodico Andrea Zeta : Dalla musica neomelodica di "Andrea Zeta" agli affari del clan Santapaola: l'ascesa della famiglia Zuccaro è stata interrotta dal Blitz della polizia di Stato. I reati contestati vanno dall'associazione mafiosa all'intestazione fittizia di beni. Coinvolti anche la madre e il fratello del giovane cantante etneo.Continua a leggere

’Ndrangheta a Genova - Blitz dell’Antimafia : sequestrate due concessionarie d’auto : blitz dell’Antimafia a Campi. Nel mirino “Unimar” e “Progetto Genova”. Arrestato il presidente Francesco Pugliese

Trapani - Blitz antimafia nella terra di Matteo Messina Denaro : arrestati anche ex politici : Questa mattina, all'alba, nella provincia di Trapani, si è concluso un maxiblitz antimafia. Nel corso dell'operazione denominata "Scrigno" sono state arrestate 25 persone. Tra di loro anche due protagonisti della politica siciliana: Paolo Ruggirello, ex deputato regionale e Ivana Inferrera, ex assessore di Trapani. Tra le accuse: associazione mafiosa, estorsione e scambio elettorale politico mafioso. Operazione Scrigno Più di 200 carabinieri ...

Blitz antimafia tra la Sicilia e l’Emilia - in manette uno dei capi ultrà della Juventus : Intermediario per il traffico di droga tra le famiglie criminali calabresi di Vibo Valentia e quelle di clan mafiosi di Agrigento e i loro nuovi assetti. È l’accusa con cui stanotte, 4 marzo, è stato arrestato in Sicilia Andrea Puntorno, celebre leader della curva juventina a capo del gruppo “Bravi Ragazzi”. Puntorno, 42 anni, è tra i destinatari d...

Blitz antimafia 'Opuntia' - parte il processo per 2 imputati : 60 i testi citati : 'Traffico di cocaina e furti di bestiame con la regia della mafia', 4 condanne e 3 assoluzioni 3 'Viola la sorveglianza per andare nella pescheria del fratello', Messina chiede l'abbreviato 4 Mafia, ...

Matera - estorsioni e rapine : maxi-Blitz antimafia sul litorale jonico. 17 arresti : Tentati omicidi, incendi, estorsioni, rapine e spaccio di stupefacenti. Sono i reati contestati, a vario titolo, dalla Dda di Potenza gudiata dal procuratore Francesco Curcio ai 21 presunti appartenenti a un clan attivo in provincia di Matera e che ha portato a un maxi-blitz antimafia sul litorale jonico. L’operazione ha colpito quella che per gli inquirenti è un’associazione a delinquere di stampo mafioso, che attraverso diversi ...