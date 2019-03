Bimba nasce con una malattia rara | la madre la rifiuta | «Non la voglio | è una maledizione»

Come una matriosca - Bimba nasce con dentro il feto della gemella : "Fetus in feto", questo fenomeno estremamente raro è accaduto in Colombia dove la piccola Itzamara è nata portando in grembo il feto della sorella. Per poter salvare la vita alla bambina i medici ...

