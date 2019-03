Se anche l’Iran sta dalla parte giusta della storia

huffingtonpost

(Di lunedì 25 marzo 2019) Per quanto strano possa sembrare, può accadere che l'Iran stiadei buoni contro i cattivi. Come quando ha combattuto l'ISIS in Iraq e in Siria, stando quindi sullo stesso fronte degli Usa e delle milizie curde che hanno appena ripreso l'ultimo brandello di terra in mano al sedicente Stato Islamico. E svolgendo, come i curdi, l'ingrato compito di fare da 'boots on the ground' nella battaglia contro i tagliagole.Ma a quanto pare l'Occidente, tramortitopropaganda anti-iranianaCasa Bianca, ha la memoria corta. E ha dimenticato la precedente alleanza di fatto con l'Iran e Hezbollah, ora troppo scomodi per essere citati. Tanto più che sonoil probabile bersaglioprossima mossa nell'infinita guerra siriana, come dimostrano i già numerosi attacchi israeliani contro le loro postazioni in Siria: oltre 200 dal 2013 ad oggi, segnala il ...

