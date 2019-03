Quagliarella | le lacrime d' un ragazzino E domani sogna un posto dall' inizio

Quagliarella eguaglia Batistuta e si commuove - Del Piero : 'È un vero leader - le sue sono lacrime d'orgoglio' : Continua il momento d'oro di Fabio Quagliarella , che a 35 anni ha raggiunto la forma della vita segnando per l'undicesima volta consecutiva in Serie A . Al termine di Sampdoria-Udinese , in cui l'...

Quagliarella in lacrime : 'Record? Mi emoziono - ho i brividi : qualcosa di inimmaginabile. La Nazionale...' : Record su record. Così Fabio Quagliarella a Sky Sport dopo la doppietta contro l'Udinese: 'Mi emoziono , mi vengono i brividi , non so cosa dire. Mi sono goduto i miei tifosi dopo il gol, sono felice per il record. lacrime ? Sì, sono uno dei miei ...

Record Quagliarella - l’attaccante in lacrime : Record Quagliarella – Quagliarella in gol per 11 partite consecutive raggiunge il Record di Batistuta, altri due gol per il calciatore della Sampdoria contro l’Udinese, ecco le dichiarazioni in lacrime a Sky Sport: “Una grande emozione, eguagliare Batistuta è qualcosa da brividi. Ho esultato dopo il gol solo per il Record, ho sempre rispetto per l’Udinese. Sono senza parole anche io per quello che mi sta accadendo. ...