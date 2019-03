Morrowind in regalo per festeggiare i 25 anni della serie The Elder Scrolls

eurogamer

(Di lunedì 25 marzo 2019) La saga di Thecompie oggi 25e cosa c'è di meglio diquesto traguardo con un bel gioco gratis? Se la pensate così è il vostro giorno fortunato in quanto Bethesda vi darà la possibilità di scaricare TES III -gratuitamente.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, The: Arena (primo capitolosaga) è stato pubblicato nel lontano 1994 per MS-DOS, da allora di acqua sotto ai ponti ne è passata e Bethesda vi invita ad immergervi nuovamente nella saga. Per accaparrarvi la vostra copia gratuita dovrete prima di tutto accedere a Bethesda.net ed inserire il codice TES25TH-, ovviamente dovrete scaricare il launcher di Bethesda.Come se non bastasse, TheOnline sarà protagonista di un weekend gratuito previsto per il 28 marzo - 3 aprile, sarà inoltre possibile accedere all'Elsweyr Prologue, che fa parte...

